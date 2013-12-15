یخبندان مدارس 4 شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد/ بازگشایی 60 درصد از راه ها

به گزارش خبرنگار مهر،، در این راستا آموزش و پرورش آذربایجان غربی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت بردوت هوا و لغزندگی سطح معابر و خیابان ها مدارس چهار شهر ارومیه، پیرانشهر، سلماس و نقده تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه مدارس ارومیه، انزل و نازلو در نوبت صبح و مقطع ابتدایی و راهنمایی، سیلوانا و صومای برادوست در تمامی مقاطع و نوبت صبح، مدارس ابتدایی شهر مهاباد و تمامی مقاطع بخش خلیفان مهاباد در نولت صبح، مدارس مقطع ابتدایی شهری و روستایی سری صبح در نقده، مدارس ابتدایی شهری و روستایی سری صبح در سلماس و مدارس ابتدایی شهری و روستایی سری صبح در شهرستان پیرانشهر امروز یکشنبه تعطیل است.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه اطلاعیه آورده است،سایر مدارس استان باز بوده و دایر است و درصورت اعلام تعطیلی از سوی مسوولان از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شود.

مرکز بهداشت ارومیه جان 15 مادر باردار را نجات داد

۱۵ نفر از زنان باردار و ۲ مورد بیمار اورژانسی که در محاصره برف سنگین و کولاک شدید در روستاهای مرزی و صعب العبور ارومیه بودند با تلاش های مرکز بهداشت ارومیه از مرگ حتمی نجات یافتند.

بر اساس اعلام مرکز بهداشت ارومیه درپی بارش سنگین برف اکیپهای امدادی درمانی و بهداشتی و کادر مراکز شبانه روزی و تسهیلات های زایمانی به ویژه مناطق سیلوانا و صومای برادوست و ترگور، جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی با تمام توان خود در مناطق روستایی حاضر و نسبت به ارائه خدمات اقدام کردند.

در این راستا عوامل و کارکنان مرکز بهداشت تعداد ۱۵ زن باردار هشت مورد در منطقه سیلوانا و پنج مورد در منطقه صومای برادوست و دو مورد در منطقه انزل و یک مورد MI به همراه یک مورد شکستگی فمور را در بدترین شرایط جوی با حضور در خانه مادران باردار یا در وسط جاده و یا در نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و تسهیلات زایمانی با تجهیزات کامل ، مداخله مامایی و ختم بارداری کردند.

افزایش ۲۵ درصدی ماموریت های اورژانسی به علت بارش برف و کولاک

کارشناس واحد اعزام و هدایت آمبولانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هم اعلام کرد: بارش برف سنگین در ۷۲ ساعت گذشته باعث افزایش ۲۵ درصدی ماموریت های اورژانس ۱۱۵ استان شد .

مهناز جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با توجه به بارش برف و کولاک شدید در سطح استان ، سامانه ۱۱۵ این مرکز با افزایش ماموریت ها مواجه بوده است و به علت راه بندان و یخ زدگی معابر، میانگین زمانی رسیدن بر بالین بیمار در داخل شهر به ۱۳ دقیقه رسیده است که طولانی ترین زمان ثبت شده ۳۹ دقیقه است.

وی ادامه داد: همچنین میانگین زمان رسیدن به محل در ماموریتهای جاده ای ۱۷ دقیقه بوده است که طولانی ترین این ماموریت ها ۲۵ دقیقه طول کشیده است.

جعفری افزود: تا قبل از این میانگین زمان رسیدن به صحنه های اورژانس در مناطق شهری ۷ دقیقه و در مناطق جاده ای ۱۱ دقیقه بوده است که این افزایش زمانی به علت بارش برف ، برودت هوا و بسته بودن بسیاری از معابر و راههای مواصلاتی بوده است.

وی از آمادگی کامل پایگاه های فوریت های پزشکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با پایان یافتن بارش برف، رفته رفته وضعیت به حالت عادی برگشته و خدمات رسانی به مردم شریف استان به روال سابق برگردد.

بازگشايي بيش از 60 درصد راههاي روستايي آذربایجان غربی

مدير كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي گفت: در حال حاضر 60 درصد از راه های روستایی و راههاي اصلي استان باز و تلاش براي بازگشايي محورهاي روستايي نيز همچنان ادامه دارد.

خلیل محبت خواه صبح یکشنبه در جریان بازديد از محور راژان، ترگور در ارومیه گفت : از اولين ساعات بارش برف در آذربايجان غربي گروههاي برف روب راه و شهرسازي با تمام امكانات براي بازگشايي محورها در تلاش هستند تا شرايط مساعد براي امر بار و مسافر در راههاي اصلي و فرعي استان فراهم شود.

وی ادامه داد: تمام راههاي مواصلاتي استان به جز تكاب و ايرانخواه كه همراه با كولاك است باز مي باشد و رفت و آمد در آنها امكان پذير است.

محبت خواه با بيان اينكه بازگشايي تمامي راههاي روستايي در اولويت كاري اين اداره قرار دارد افزود: تاكنون 60 درصد راههاي روستايي استان بازگشايي شده اند و عمليات بازگشايي در تمامي شهرستانها ادامه دارد.

مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی یاد آور شد: 623 راهدار به همراه 483 دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين در 42 راهدارخانه ثابت، 15راهدارخانه سيار در محورهاي هاي برف گير استان مستقر هستند.

20 آذرماه راهداران با تجهيزات و امكانات لازم، ماموريت راهداري زمستاني خود را آغاز و به محورهاي ارتباطي و جاده هاي مواصلاتي استان اعزام و در ساعات اوليه بارش‌ها نسبت به پاكسازي، برف‌روبي، نمك‌پاشي و نجات مسافرين اقدام كردند كه اين تلاش تا پانزدهم فروردين ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.