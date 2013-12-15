شکست سنگین برانشوایگ در حضور داوری/ پیروزی بایرن و توقف دورتموند

به گزارش خبرگزاری مهر، آینتراخت برانشوایگ در حالی که دانیال داوری دروازهان ایرانی را درون دروازه خود داشت با نتیجه 4 بر یک مغلوب میزبان خود آوگسبورگ شد.
بایرن مونیخ هم در حضور بیش از 71 هزار تماشاگر ورزشگاه آلیانس آره نا با نتیجه 3 بر یک میهمان خود هامبورگ را بدرقه کرد. در این بازی ماریو ماندزوکیچ (42)، ماریو گوتزه (52) و شردان شکیری (90) برای بایرن گل زدند. بایرن با این پیروزی رکورد شکست ناپذیری خود در رقابتهای بوندسلیگا با بع عدد 41 رساند.
دورتموند نیز در خانه هوفنهایم به نتیجه ای بهتر از تساوی 2 بر 2 دست پیدا نکرد. در این بازی پیر- امریک اوبامیانگ (44) و لوکاژ پیشچک (67) برای دورتموند گل زدند .
نتایج کامل دیدارهای شنبه شب بوندسلیگا به شرح زیر است:
ماینتس صفر – مونشن گلادباخ صفر
آوگسبورگ 4 – آینتراخت برانشوایگ یک
هانوفر 3 – نورنبرگ 3
بایرن مونیخ 3 – هامبورگ یک
هوفنهایم 2 – دورتموند 2
ولفسبورگ 3 – اشوتگارت یک
در ادامه این رقابتها امشب (یکشنبه) دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
شالکه – فرایبورگ
بایرلورکوزن – آینتراخت فرانکفورت
جدول ردهبندی:
1- بایرن مونیخ 44 امتیاز
2- بایرلورکوزن 37 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- دورتموند 32 امتیاز
4- مونشن گلادباخ 32 امتیاز
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16- فرایبورگ 11 امتیاز (یک بازی کمتر)
17- نورنبرگ 10 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ 8 امتیاز
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