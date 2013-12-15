هفته شانزدهم بوندسلیگا؛ شکست سنگین برانشوایگ در حضور داوری/ پیروزی بایرن و توقف دورتموند

رقابتهای هفته شانزدهم بوندسلیگا شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های آوگسبورگ، بایرن مونیخ و ولفسبورگ مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.