جزئیات تازه از حادثه شنبه شب عراق/ تروریستها یک تیم 30 نفره بودند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، شنبه شب که یکی از منابع رسانه ای عراق خبر حادثه عملیات تروریستی در یک شرکت گاز ایرانی واقع در دیالی عراق را منتشر کرد شاید کسی گمان نمی کرد که بیش از بیست کارگر و پرسنل ایرانی این شرکت در این حادثه کشته و زخمی شده باشند.

موضوعی که از ساعات ابتدایی روز گذشته تا بامداد امروز اکثر اخبار را به خود اختصاص داده و لنز دوربین خبرنگاران و رسانه های محلی و کشوری را به ورودی مرز خسروی در کرمانشاه معطوف کرده است تا ورود مجروحین بی گناه و شهدای مظلوم این حادثه به خاک کشور را ثبت کنند.

روز گذشته مسلم جعفری و علیرضا عالی پور به عنوان نخستین مجروحان و یا به عبارتی تنها شاهدان عینی حادثه وارد کشور شدند و پس از معاینات اولیه در بیمارستان ابوالفضل العباس قصر شیرین به بیمارستان طالقانی کرمانشاه انتقال یافته و بستری شدند.

یکی از مجروحین این حادثه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من در این منطقه کار کردم و بارها از مسیری که برای رفتن به محل استراحت طی می کردیم عبور کردم اما تا به حال چنین فاجعه ای ندیده بودم و 15 نفر از دوستان را دیدم که کشته شدند. نمی دانم چه طور شد که زنده ماندم.

مسلم جعفری گفت: با چند خودروی ون که همه سرنشینان آن کارگران شرکت گاز ایران بودند از محل کار به سمت استراحت گاه می رفتیم که گلوله باران شدیم. داخل اتومبیل های ما کارگران عراقی هم بودند و بعید نیست که در میان کشته شده هایی که قرار است به ایران بیاید اجساد عراقی نیز باشد.

تروریستها بیش از 30 نفر بودند/ حادثه در نزدیکی مقر پلیس اتفاق افتاد

جعفری گفت: در جاده ابتدا به یک ایست بازرسی یک نفره برخورد کردیم چیزی که تا به حال در آنجا وجود نداشت. بعد از آن هم یورش حدود 30 تروریست به وسط جاده و آن شلیک هایی که همه را قتل عام کرد. تعداد آنها خیلی زیاد بود و با روبند هایی از چفیه صورت های خود را پوشانده بودند.

وی ادامه داد: برای من این حادثه به این خاطر عجیب است که فاصله محل حادثه تا مقر پلیس چیزی حدود 5 دقیقه راه است. به طوری که خود را به سرعت به محل شلیک ها رساندند. نمی دانم تروریست ها چطور آنجا رابرای حمله به ماشین های ما در نظر گرفتند با وجود اینکه می دانستند چند دقیقه بعد از پیچیدن صدای گلوله سر خواهند رسید.

وی افزود: علاوه بر شلیک گلوله صدای انفجار هم شنیدم که به نظرم از نارنجک استفاده کردند.