لزوم تلاش جدی دولت برای گازسوز کردن نیروگاه های اصفهان/استفاده 80 درصدی برخی نیروگاها از سوخت مازوت

مجید منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلایندگی نیروگاه های اصفهان اظهار داشت: برخی نیروگاه های اصفهان به جای استفاده از گاز همچنان از سوخت مازوت استفاده می کنند که روزانه مقادیر بسیاری گوگرد از این طریق به ریه شهروندان اصفهانی تزریق می شود.



وی افزود: سازمان محیط زیست در برابر این حجم از آلودگی یا باید این نیروگاه ها را تعطیل کند و یا با اعمال فشارهای لازم مدیران این مراکز را به تعویض سوخت مصرفی مجبور کند.



عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مدیران کارخانجات فولاد و ذوب آهن برای حفظ محیط زیست خودشان پیشگام بوده اند، تصریح کرد: رسالت محیط زیست در زمینه کاهش آلایندگی صنایع بیش از موارد دیگر است و باید به رسالت خود در حفظ محیط زیست بیشتر عمل کند چرا که حتی قانون اجازه تعطیلی مراکز آلاینده را به اداره محیط زیست داده است.



وی با توجه به ادعای مسئولان برخی نیروگاه ها مبنی بر اینکه به دلیل کمبود گاز در کشور از این سوخت استفاده می کنند و در صورت تخصیص گاز از سوی دولت به این مراکز مشکلی برای گازسوز کردن نیروگاه ها ندارند، بیان داشت: انتظار مردم اصفهان از دولت این است که همانند سایر نیروگاه ها که 80 درصد گاز و 20 درصد مازوت استفاده می کنند در اصفهان نیز رویه کنونی که استفاده 80 درصدی از مازوت است تغییر کند چرا که آلایندگی این ماده در اصفهان بسیار زیاد است.



در کنار توسعه هر صنعتی توجه به راهکارهای کاهش آلایندگی ضروری است



منصوری با بیان اینکه ما در کشور مشکلی در زمینه تامین گاز نداریم به گونه ای که مازاد آن را صادر نیز می کنیم، تاکید کرد: اصفهان شاید پایتخت ایران نباشد اما آن را پایتخت فرهنگی جهان اسلام می شناسند بنابراین دولت باید با سرمایه گذاری مناسب و با تغییر رویه کنونی گاز لازم برای نیروگاه های اصفهان را تامین کند چرا که اگر موفق به صادرات گاز نیز نشویم، بهتر از این است که مواد آلاینده سلامتی مردم انقلابی و با فرهنگ اصفهان را به بازی بگیرد.



وی در ادامه با توجه به درخواست سبحانی مدیر عامل جدید فولاد برای افزایش ظرفیت فولاد مبارکه در اصفهان اضافه کرد: مسئله نخست در افزایش توسعه توجه به مبحث آلودگی است، به یقین هر توسعه ای آلایندگی به همراه خواهد داشت که این می توان آن را در سه محور آلایندگی هوا، آب و خاک مورد بررسی قرار داد.



نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: آلایندگی صنایع هیچ گاه به صفر نخواهد رسید چرا که این مسئله به معنای تعطیلی صنعت مورد نظر خواهد بود اما همواره به دنبال راهکارهایی برای کاهش آلایندگی هستیم، بنابراین در کنار توسعه توجه به قرار گرفتن آلایندگی در بازه استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است.



در توسعه صنعت فولاد کاهش آب مصرفی مورد توجه قرار گیرد



وی با اشاره به اینکه در کشورهایی مانند ژاپن که دارای صنعت فولاد هستند که سیستم های نوینی برای فیلتراسیون دارند، ادامه داد: نکته دیگر در این زمینه مبحث آب است که با توجه به خشکسالی های اخیر باید توجه کنیم توسعه صنعت فولاد بر پایه ای بنیان گذاری شود که آب کمتری استفاده شود حتی اگر سرمایه گذاری بیشتری نیاز باشد.



منصوری تاکید کرد: لازم است این کارخانجات از پساب فاضلاب کل استان استفاده و اجازه ندهند که در این شرایط، آب کشاورزی و شرب مردم هدر رود که این موضوع نیاز به کمک کار کارشناسی است.



ترویج ترکیب بهینه استفاده از صنایع و حفظ محیط زیست ضروری است



وی تاکید کرد: توسعه برای ایجاد اشتغال نیاز است اما در کنار آن باید مراقب معضلات زیست محیطی و آسیب صنعت به بخش هایی همانند کشاورزی باشیم و ترکیب بهینه استفاده از صنایع را در اصفهان در کنار حفظ محیط زیست داشته باشیم.

