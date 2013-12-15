بیش از 60 دانشگاه و مرکز علمی در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، «علی اصغر جباری» صبح یکشنبه در همایش هفته پژوهش ابراز داشت: در استان بیش از 90 هزار دانشجو، پنج هزار استاد ، چهار مرکز تاثیر گذار و تسهیل کننده وجود دارد که می تواند در امر پژوهش بسیار فعال باشند

وی ادامه داد: همچنین مراکزی مانند پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، مرکز شهید فهمیده و مرکز حمایت از نخبگان نیز برای حمایت از علم و پژوهش در استان ایجاد شده است.

جباری خاطرنشان ساخت: استانداری نیز برای ایجاد بسترهای توسعه در استان مرکز (دیتا سنتر) را به زودی راه اندازی خواهد کرد که می تواند زمینه های پیشرفت پژوهشگران و فرهیختگران را در استان فراهم کند.

وی با بیان اینکه استاندار گلستان دو رهبرد مهم را برای توسعه و پیشرفت پژوهشگران و نخبگان در استان در نظر گرفته است، اذعان داشت: توانمند سازی و هدایت نخبگان از جمله برنامه هایی است که در این دو راهبرد مد نظر گرفته شده است.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر رنکینگ الویت های پژوهشی استان باید مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد تا بهتر بتوانیم سند چشم انداز توسعه را با توجه به الویت ها ایجاد نماییم.

وی اضافه کرد: همچنین باید بتوانیم تلاش کنیم تا شرکت های دانش بنیان را توسعه کمی و کیفی دهیم و مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند و اگر می خواهیم تحقیقات از کتابخانه ای به کاربردی منجر شود باید بین دانشگاه ها، صنعت، نخبگان و فرهیختگان ارتباط معناداری ایجاد شود.

معاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداري استان با بیان اینکه پژوهشگران مجاهدان مرزهای علمی هستند، ابراز داشت: در واقع این افراد در دانشگاه ها افسران حوزه دانشگاهی محسوب می شوند و راهی که ادامه می دهند ، راه شهیدان است.