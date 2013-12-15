بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب «الغیبه شیخ طوسی» منتشر شد/ چند خبر کوتاه از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ربانی، رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی از انتشار کتاب «بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبه شیخ طوسی » خبر داد و گفت: کتاب الغیبه اثر شیخ طوسی از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در موضوع مهدویت به شمار می رود. در این اثر روایات مربوط به مهدویت در یک متن کلامی جا گرفته و هر بحث و عنوان با دلایل متقن عقلی و نقلی به اثبات رسیده است.



وی ادامه داد: استفاده از روایات علم آور در نظر مولف از جهت دیگر بر ارزش و اعتبار این کتاب افزوده است. اثر حاضر عهده دار بررسی توصیفی و تحلیلی این کتاب است که به بحث درباره پدیدآورنده کتاب، شناسایی اثر، حدیث پژوهی و محتواشناسی آن می پردازد.



رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی درباره خلأهای این حوزه یادآور شد: خلأ مهم و آسیب شکننده ای که در عرصه پژوهشهای مهدوی وجود دارد عدم وجود اطلاعات تحلیلی (توصیفی ـ انتقادی) درباره مصادر و منابعی است که در عرصه مهدویت در دسترس می باشد. این منابع شامل آثاری از اصحاب ائمه اطهار و علمای گرانقدر شیعه، و نیز از سوی مدعیان دروغین جریان های باطل و فرقه ای ضد شیعه می باشد.



وی در مورد خطرات ناشی از کتابهای انحرافی یادآور شد: عدم بررسی و تمییز منابع موجب آثار سوء و استفاده و ارجاع به آثار باطل شده است. حتی در مواردی در آثاری که به عنوان معرفی منابع مهدوی تهیه شده است همه این مصادر یکجا و بدون هیچ گونه راهنمایی و توضیح معرفی شده اند که همین مستند ارجاعات و نقل قول های سخیف و باطل و یا مستمسکی برای منحرفان شده است.



حجت الاسلام و المسلمین ربانی با اشاره به ثمرات این پروژه اضافه کرد: استمرار این حرکت پژوهشی می تواند با غربال گری و بررسی انتقادی متون و آثار مهدوی، جلوی بسیاری از آسیب ها در ارائه آثار بی محتوی، سست و یا منحرف را بگیرد.



این اثر به قلم حجت الاسلام و المسلمین حیدرعلی رستمی در سال 1392 و در 152 صفحه، توسط مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسیده و قیمت آن نیز 5000 تومان می باشد.



کتاب «نفس و بدن در متون دینی» منتشر شد

کتاب «نفس و بدن در متون دینی» به عنوان اولین شماره از مجموعه کتاب های «نفس و بدن» از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی به چاپ رسید.



مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای به آن شده است.



در این راستا، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود بر غنای علمی این همایش افزودند.



مجموعه‌ مقالات این همایش از سوی گروه فلسفه این پژوهشکده در هفت مجلد با عنوان کلی" نفس و بدن" تدوین شده و به انتشار خواهد رسید.

کتاب «نفس و بدن در متون دینی» نخستین مجلد این مجموعه می باشد که در 456 صفحه و به قیمت 25000 تومان توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.



پروژه «نقد متن حدیث» در حال انجام است



حجت الاسلام والمسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانشهای وابسته به فقه از آخرین وضعیت پروژه «نقد متن حدیث» خبر داد و گفت: این پروژه که از سال 87 شروع شده، توسط حجت الاسلام والمسلمین رضا اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام است.



وی ادامه داد: این پروژه در قالب مجموعه گفتگوهایی با آیت الله سید احمد مددی، با موضوع روش شناسی فهم حدیث و تحلیل محتوایی احادیث می باشد.



مدیر گروه دانشهای وابسته به فقه اضافه کرد: مقرر شد این مجموعه گفتگوها در قالب مقاله چاپ شود، که یک مقاله از مجموعه گفتگوها توسط اسلامی آماده شده و به زودی در مجله فقه منتشر می شود.



پروژه «تأثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد» در حال انجام است



حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه پژوهشکده فقه و حقوق از آخرین وضعیت پروژه «تأثیر شرایط اجتماعی بر اجتهاد» خبر داد و گفت: این پروژه که از سال 82 شروع شده، به صورت مجموعه مصاحبه هاست که دبیر اجرای آنرا مصطفی میراحمدی بر عهده دارد.



وی تأخیر در اصلاح مصاحبه ها و مشکلات پیش آمده برای دبیر اجرایی این پروژه را از علل تأخیر در این پروژه دانست و متذکر شد: در حال حاضر این پروژه دوباره به دبیر علمی محول شده، و امیدواریم با توجه به اینکه مصاحبه ها انجام شده، تا پایان سال بتوانیم این پروژه را به اتمام برسانیم.



«مأخذشناسی جامع فقه اسلامی» در قالب نرم افزار ارائه خواهد شد



حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا مدیر گروه دانشهای وابسته به فقه از ارائه نرم افزار «مأخذشناسی جامع فقه اسلامی» خبر داد و گفت: توافقات اولیه برای تهیه این نرم افزار انجام شده و امیدواریم امسال بتوانیم اجرای آن را شروع کنیم. پروژه «مأخذشناسی جامع فقه اسلامی» که در حال تهیه نرم افزار آن هستیم، از سال 86 توسط محمد نوری انجام شده است.



وی اضافه کرد: این پروژه در نوع خود بی نظیر است، چون تمامی منابع فقهی، حتی پایان نامه ها را اعم از شیعه و سنی در دانش فقه معرفی می کند و از این جهت می تواند خلاء موجود را پر کند. امیدواریم با تهیه این نرم افزار بتوانیم نیاز پژوهشگران این حوزه را تأمین کنیم.

جلد اول «فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظائر قرآن» منتشر می شود

حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده مدیرگروه فرهنگ نامه های قرآنی از ارسال جلد اول کلان پروژه «فرهنگ نامه تحلیلی وجوه ونظائر قرآن» به واحد نشر در آینده نزدیک خبر داد.

وی افزود: وجوه و نظائر یکی از زیر مجموعه های فرهن گنامه های تحلیلی است که در رابطه با آن آثار جامعی تدوین نشده است. تدوین این فرهنگ نامه به عنوان موظفی یکی از اعضای هیئت علمی گروه در دستور کار قرار گرفته واز سال 89 آغاز شده و قرار است در دو جلد منتشر شود.



وی افزود: جلد اول این فرهنگنامه از سوی معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مورد تأیید قرار گرفت و پس از بررسی ملاحظات و نکات ارزیاب محترم پژوهشگاه و رفع ایرادهای مختصر، جهت انتشار به واحد نشر پژوهشگاه ارسال خواهد شد.