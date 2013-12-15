پيامدهاي منفي برنامه های ماهواره؛ از اتلاف وقت تا انفعال فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک امروز عصر ارتباطات و سلطه رسانه بر زندگي انسانهاست. بي گمان برنامه هاي راديويي و تلويزيوني موفق شده اند افكار و عقايد بيشماري را دستخوش تغيير سازند و غرب براي ترويج سكولاريسم اقدام به تاسيس هزاران شبكه راديويي و تلويزيوني كرده كه به صورت شبانه روزي برنامه هاي گوناگوني را با اين هدف پخش مي كنند.

بايد توجه داشت كه وقتي سخن از ماهواره به ميان مي آيد، ابتدا مسائل ضد فرهنگي آن جلب توجه مي كند، سپس مسائل سياسي، علمي و ورزشي ايفاي نقش مي نمايند. بيشتر شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي،در يك تقسيم بندي معمولي،به شبكه هاي سياسي و غير سياسي تقسيم مي شوند كه بر اساس تحقيقات به عمل آمده تمامي اين شبكه ها، با وجود هدف ها و سليقه هاي گوناگون، در هجوم به مباني ديني به طورجدي اشتراك دارند و هر كدام با ماموريتي خاص به مقابله با اسلام برخاسته اند. اين هجوم اگرچه آرام و خاموش آغازشده،اصول و پايه هاي اعتقادي مردم را هدف قرار داده و با دقت ماهرانه اي تمام گروههاي مختلف جامعه را در بر گرفته است.

ماهواره در ابعاد مختلف پيامدهايي دارد:

-گذراندن وقت بيش تر براي تماشاي ماهواره، نشان دهنده علاقه كم تر به مطالعه است و به احتمال زياد، فرد را تنبل و از نظر رواني منفعل بار مي آورد و فعاليت ذهني را كند و روح انسان را مسخ مي كند. ماهواره، مبلغ پرخاشگري و ستيزه جويي است و گاه انسان را به ترس از خشونت واقعي مبتلا مي سازد.بدين معنا كه فرد از جنگ و مبارزه واقعي مي هراسد.

-ماهواره موجب از بين رفتن حجاب هاي اخلاقي و ديني در بسياري مسائل به ويژه در زمينه هاي جنسي و خشونت مي شود. در گذشته دنياي ناشناخته و اسرارآميز زندگي بزرگسالان، آنها را از كودكان و نوجوانان متمايز مي ساخت و به عبارت ساده تر اين تفكيك، بر پايه شرم استوار بود. كودكان و نوجوانان درباره مسائل جنسي، پول، خشونت، بيماري، مرگ و نظاير آن،لب فرو مي بستند، اما به تدريج و با كسب آگاهي هاي جديد ازراه ماهواره همه آن رازداري ها به فراموشي سپرده مي شود.

-تماشاي تصويرها و فيلم هاي مبتذل،كم كم انسان را معتاد مي كند؛به گونه اي كه اگر فرد روزي به سراغ ماهواره و عكس هاي مبتذل آن نرود،در زندگي خود احساس كمبود مي كند و حالت كسالت به او دست مي دهد.

-تماشاي صحنه هاي مبتذل، ذهن و انديشه انسان را تسخير مي كند.فردي كه خود را به ديدن اين گونه تصويرها عادت داده به كار و فعاليت سازنده اقتصادي بي رغبت مي شود.

-بلوغ زودرس، از ديگر پيامدهاي ديدن چنين تصويرهايي به شمار مي رود. به طور طبيعي،اگر نوجوان يا جواني كه چنين صحنه هايي را مي بيند، شرايط ازدواج و تشكيل زندگي زناشويي را نداشته باشد خواهد كوشيد كه عطش كاذب خود را از راههاي ديگر فرو نشاند. اين جاست كه مشكلات اخلاقي ديگري مانند روابط نادرست و....پديد مي آيد.

-كودكان و نوجوانان، به علت هزينه كردن وقت زيادي براي تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و ماهواره اي كه تا پاسي از شب ادامه مي يابد، صبح ها با تاخير به كلاس درس مي آيند و خواب آلود هستند؛ در نتيجه بيش تر اين افراد،عملكرد نامطلوبي در مدرسه دارند.

-نقش ماهواره در تغيير ماهيت افكار عمومي پيرامون مسائل سياسي و اقتصادي قابل توجه است.تصميم گيري و اظهار نظر افراد در اين زمينه ها،برخاسته از احساسات ناشي از تبليغات است، زيرا تماشاي تصاوير قدرت تفكر و تعمق از فرد سلب مي كند و در عوض، روند تصميم گيري او را با احساسات و عواطفي كه از تماشاي تصاوير به وجود مي آيند، تحت تاثيرقرار مي دهد.

-ماهواره واقعيت ها را آن طور كه بايد و شايد به تصوير نمي كشاند.گاهي بنگاه هاي مالی و...هستند كه مسائل را بزرگ و كوچك مي كنند و به افراد مجال تامل و تفكر و آزادي بيان جزئيات را نمي دهند، زيرا رابطه ميان ماهواره و مخاطب رابطه اي يك سو است و در اين فرآيند پيام رساني، تعيين نوع پيام ها و آگاهي ها،در اختيار فرستنده است و گيرنده پيام به گونه اي خنثي و منفعل آن را دريافت مي كند.

در نتيجه همان گونه كه اعتياد به مواد مخدر، ويران گربنيادهاي اخلاقي و خانوادگي و اجتماعي است استفاده و اعتياد به برنامه هاي مخرب ماهواره اي نيز ارزش هاي اخلاقي و خانوادگي و اجتماعي را به شدت تهديد مي كند و بسياري از افرادي كه زمان زيادي از شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي ضد اخلاقي ماهوره و اينترنت اختصاص مي دهند به يقين از همين راه به انحراف هاي گوناگون آلوده مي شوند.