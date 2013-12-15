  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۷

قهرمانی مشترک زنجان و فارس در مسابقات ووشو قهرمانی ایران

قهرمانی مشترک زنجان و فارس در مسابقات ووشو قهرمانی ایران

رقابتهای ووشو قهرمانی کشور با هدف انتخاب تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی شنبه شب با قهرمانی مشترک دو تیم زنجان و فارس به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشو قهرمانی کشور به عنوان اولین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی به میزبانی لرستان و در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد.

در پایان دو روز رقابت در بخش ساندا و تالو، زنجان و فارس به عنوان قهرمانی مشترک دست یافتند. این تیم‌ها موفق شدند دو طلا و یک برنز را به دست آورند تا اول مشترک نام گیرند. تهران الف نیز با یک طلا، یک نقره و دو برنز روی سکوی سوم رفت.

نفرات برتر اوزان مختلف ساندا عبارتند از :
56- کیلوگرم: 1- اکبر محمدزاده از زنجان، 2- سیدجمال موسوی از مازندران، 3- مصطفی امیری از تهران ب و مرتضی خدابنده‌لو از قم
60- کیلوگرم: 1- سعید شیبک از سیستان و بلوچستان، 2- امیر نجفی از قم، 3- مصطفی حیدری از فارس و علیرضا بختیاری از زنجان
65- کیلوگرم: 1- وحید پرنیان از فارس، 2- حسن کرمی‌فر از همدان، 3- حمیدرضا شهابی از مازندران و سجاد فریادیان از ایلام
70- کیلوگرم: 1- امیر اسماعیلی از زنجان، 2- میلاد قزل سفلو از سیستان و بلوچستان، 3- علیرضا صحرانشین از لرستان و امید ظفری از همدان
75- کیلوگرم: 1- میررضا بی‌باک از تهران الف، 2- مجتبی باقرزاده از خراسان رضوی، 3- مهرداد کاوند از مرکزی و مرتضی نوروزی از سمنان

نفرات برتر مسابقات تالو  عبارتند از:
فرم چانگ چوان: 1- مهدی قبادی از کرمانشاه، 2- بهروز بخشی از خوزستان و 3- رضا خلف‌نژاد از خوزستان
فرم دائو شو - گوئن شو: 1- حسام تشنیزی از چهار محال و بختیاری، 2- میرمهدی انامقی از آذربایجان غربی و 3- امیرمحمد رضایی از البرز
فرم نان چوان- نن گوئن: 1- مصطفی حسن‌زاده از فارس، 2- طاهر قاسمی از هرمزگان و 3- محمدرضا عزیزخانی از تهران الف
فرم تای چی چوان- تای چی جین: 1- علی وطن‌خواه از خراسان رضوی،  2- فرشید اسدیان از تهران الف، 3- حواد بخشی از مرکزی و احسان حسنی از خراسان جنوبی

کد مطلب 2195690

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها