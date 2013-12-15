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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

جان بابایی:

نظامنامه سلامت در مازندران تدوین شد

نظامنامه سلامت در مازندران تدوین شد

ساری – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تدوین نظامنامه سلامت استان، بیماریهای قلبی و عروقی، اعتیاد و امنیت مواد خوراکی را از محورهای اصلی این نظامنامه بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی صبح یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: 44 درصد مرگ و میر استان ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی است .

وی با بیان اینکه سرطان بعد از بیماریهای قلبی و عروقی عامل مهم دیگری در مرگ و میرهاست، بر لزوم رعایت و توجه به مسائل بهداشتی تاکید کرد.

وی بیان داشت: روزانه 16 شهروند استان بر اثر بیماری قلبی و عروقی جانشان را از دست می دهند.

جان بابایی اظهار داشت: بالای 44 درصد مرگ و میر استان بر اثر مشکلات ناشی از قلبی و عروقی است و با کارهای آموزشی و اطلاع رسانی می توان این روند را کاهش داد.

وی همچنین با بیان اینکه مصرف سموم کشاورزی در استان بالاست، اظهار داشت: بسیاری از سموم کشاورزی ساخت چین بوده و کیفیت لازم را ندارند.

وی با اشاره به لزوم کشتار دام در کشتارگاههای صنعتی وبهداشتی، نظارت بیشتر بر فعالیت کشتارگاهها را ضروری دانست.

جان بابایی با اشاره به بیماری ایدز، بر لزوم پیشگیری و توجه به مسائل بهداشتی تاکید کرد.

اصغر زاده معاون صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: 758 فرشگاه سم و کود در استان فعالند که 78 فروشگاه پروانه کسب ندارند.

کد مطلب 2195697

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