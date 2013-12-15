به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها و قطعات و صنایع وابسته با حضور بیش از 200 شرکت داخلی و خارجی به منظور ارایه جدیدترین و نوین ترین تولیدات و فناوری های نوین این صنعت از 16 تا 19 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

علیرضا آموخته، رئیس ستاد برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور و پله برقی گفت: در این نمایشگاه، تجهیزات و لوازم جانبی، انواع آسانسور ساختمان های اداری، مجتمع های تجاری و مسکونی، آسانسورهای نمای شیشه ای، انواع پله های برقی شهری و مراکز تجاری، پله های برقی ریلی، تابلوهای فرمان، نصب و راه اندازی، تجهیزات آسانسور هیدرولیک، کابین و درب طبقات، درب لولائی، پانل احضار، کفشک های فلزی، انواع طناب های فولادی، سیم بکسل، تسمه پروانه ها صنعتی، سنگ های مصنوعی کف آسانسورها، ورق های استیل کابین، انواع جک های هیدرولیک، موتور گیرلس و دیگر صنایع و تجهیزات وابسته، ارایه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سومین نمایشگاه بین المللی صنایع آسانسور، پله برقی، بالابرها، نقاله ها و قطعات و صنایع وابسته، علاوه بر شرکت های داخلی، شرکت هایی از کشورهای آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه و کره جنوبی نیز حضور خواهند داشت.

آموخته افزود: به کارگیری و استفاده از آسانسورهای نسل جدید دارای استاندارد بین المللی، آشنائی تولیدکنندگان داخلی با نوین ترین تکنولوژی های روز این صنعت، درگیر کردن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنعت تولید آسانسور و پله برقی، توجه به تولید و استفاده از آسانسورها و پله برقی های با مصرف حداقل انرژی و توجه به تولید داخلی، مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی گفت: سومین نمایشگاه بین المللی آسانسور، نسبت به دوره قبل، حدود 60 درصد رشد داشته و پیش بینی می شود با توجه به مدت زمان باقی مانده با رشد بیشتری رو برو شود. این در شرایطی است که رشد و توسعه صنعت ساختمان و بهره گیری از تکنولوژی های نوین در این صنعت، موجب شده تا صنایع مرتبط با این بخش نیز روند توسعه و رشد خود را طی و همسو با تحولات ایجاد شده در جهت رفع نیازهای موجود حرکت کنند.

آموخته به اهمیت این صنعت اشاره کرد و گفت: در سال های اخیری صنعت آسانسورسازی بویژه بخش کابین و تجهیزات کابین سازی در کشور به خوبی مورد توجه واقع شده و پیشرفت های قابل توجه ای در زمینه ساخت آسانسور صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: صنعت آسانسور، پله برقی و صنایع بالابر از جمله صنایعی است که موجب روانسازی و مصرف حداقل انرژی و زمان در حمل و نقل و جابجایی انسان و اجسام می شود و رشد انبوه سازی و بلند مرتبه سازی در دنیای امروز، نیاز به صنعت آسانسور و پله برقی را افزایش داده است.

به گفته آموخته، در حال حاضر در ایران سالانه حدود 80 هزار دستگاه آسانسور و حدود یک هزار دستگاه پله برقی نصب و مورد استفاده قرار می گیرد و قیمت آن با توجه به ظرفیت، تعداد طبقات و توقف، نوع موتور و جنس آسانسور متفاوت است.