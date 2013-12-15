فرود موفقیت آمیز ماهنورد چین/ آغاز جستجو برای یافتن منابع طبیعی در ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، یوتو یا خرگوش یشمی نام کاوشگر قمری چین است که چند ساعت پس از فرود کاوشگر چانگئه – 3 ، در ساعت 20:35 به وقت گرینویچ روی سطح ماه مستقر شد.

این تلاشها چین را به سومین کشوری تبدیل کرده است که مأموریت فرود نرم روی سطح ماه را تکمیل می کند.

خبرگزاری شینهوا به نقل از مرکز کنترل هوافضای چین اظهار داشت که این ماهنورد سطح ماه را لمس کرده است. این سازمان همچنین تصویری منتشر کرده که نشان می دهد توسط کاوشگر چانگئه -3 گرفته شده و نشان می دهد که این ماهنورد هنگام حرکت ردی از خود به جای گذاشته است.

پیش از این دانشمندان چین، هنگامی که یک تصویر رایانه نشان می داد کاوشگر چانگئه – 3 روی سطح ماه فرود آمده است به شدت ابراز مسرت کرده بودند.

آکادمی علوم چین اعلام کرد که فرود نرم چانگئه -3 روی سطح ماه، چین را به سومین کشوری تبدیل کرده است که به یک فرود نرم روی سطح ماه دست یافته است.

این فرود 12 روز پس از پرتاب کاوشگر صورت گرفت، کاوشگری که پس از مأموریت اتحاد جماهیر سابق شوروی که حدود 4 دهه پیش بود، نخستین مورد از نوع خود محسوب می شود.

فرود این کاوشگر و ماهنورد آخرین گام در برنامه جاه طلبانه چین است که به عنوان نماد ارتقای جایگاه جهانی و پیشرفتهای فناورانه این کشور در نظر گرفته می شود. این امر یک دهه پس از اعزام اولین فضانورد به فضا و پیش از طرحهای ساخت یک ایستگاه دائمی فضایی تا سال 2020 و همچنین اعزام انسان به ماه صورت گرفته است.

این کاوشگر در یک فلات وسیع 400 کیلومتری که از آن با عنوان لاتین " Sinus Iridum" به معنای خلیج رنگین کمانها یاد می شود فرود آمد. پیش از این فرود کاوشگر توسط مرکز کنترل هوافضای چین به عنوان دشوارترین بخش توصیف شده بود.

این کاوشگر از حسگرها و تصاویر سه بعدی استفاده می کند تا یک سطح مسطح را تشخیص دهد. فرآیند فرود از ساعت 13 به وقت گرینویچ آغاز شد و حدود 12 دقیقه طول کشید.

ماهنورد مریخ قرار است سه ماه به بررسی سطح ماه پرداخته و در طی این مدت در جستجوی منابع طبیعی باشد.