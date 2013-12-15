محور تهم -چورزق لغزنده است

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم باید رانندگان خودرو خود را به تجهیزات ایمنی و گرمایشی مجهز کنند.

وی از وقوع یک فقره تصادف در محور زنجان به قزوین خبر داد و اظهار داشت: لغزندگی جاده و عدم رعایت فاصله طولی مناسب موجب برخورد یک دستگاه خودروی پراید با کامیون شد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: شب گذشته یک دستگاه خودروی پراید در لاین جنوبی زنجان - قزوین در 15 کیلومتر صایین قلعه بر اثر عدم رعایت فاصله طولی و لغزندگی جاده خودرو پراید منحرف و با خودروی کامیون مقابل برخورد کرد.

سرهنگ رشتیانی تاکید کرد: بر اثر این تصادف دو نفر مجروح شدند.

وی در ادامه گفت: رانندگان برای جلوگیری از حوادث ترافیکی باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و در مواردی که جاده لغزنده است با اعتیاط رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان یادآورشد: رعایت فاصله طولی مناسب، بستن کمربند ایمنی، به همراه داشتن زنجیر چرخ ، کنترل خودرو از لحاظ فنی و ایمنی و گرمایشی در فصل زمستان برای رانندگان بسیار ضروری است و همچنین با توجه به این موارد سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.