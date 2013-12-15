یه گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در دومین روز از هفته پژوهش و همزمان با برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری و روز وحدت حوزه و دانشگاه، نخستین طرح ملی موقعیت یابی زمین پایه با حضور سردار حسین دهقان ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر وزارت دفاع رونمایی شد.

سردار دهقان در جریان رونمایی از این طرح ملی در جمع خبرنگاران گفت : موقعیت یابی یکی از ارکان عملیات نظامی در ابعاد هوایی ، زمینی و دریایی محسوب می شود .

وی با اشاره به کاربردهای وسیع موقعیت یابی در امور غیر نظامی گفت : موقعیت یاب ها در مواردی نظیر ، حمل و نقل شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوانوردی ، کشتی رانی ،فعالیت های عمرانی و نقشه برداری که در مجموع به بیش از 270مورد می رسد ، کاربری دارد .

وزیر دفاع خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیشترین سرویس های موقعیت یابی از طریق جی پی اس آمریکا و اندکی نیز از طریق گلوناس روسیه ارائه می شود و در عین حال سایر کشورها نظیر اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن درصدد ایجاد سامانه های مستقل از جی پی اس به صورت جهانی یا منطقه ای هستند.

سردار دهقان با اشاره به رویکردهای اجرایی وزارت دفاع مبنی بر طراحی سامانه های چند منظوره که بتواند همزمان بخش های کشوری و لشگری را پشتیبانی نماید تصریح کرد این سامانه ها بخش های گوناگونی را شامل می شود که در آینده ای نزدیک معرفی خواهند شد .

وزیر دفاع در تشریح عملکرد سیستم موقعیت یابی گفت : در روش موقعیت یابی زمین پایه، سیگنال های موقعیت یابی از طریق ایستگاه های فرستنده رادیویی مستقر در زمین پخش شده و کاربران با دریافت سیگنال های رادیویی موقعیت خود را با دقت مناسب تشخیص می دهند.

سردار دهقان در ادامه اظهار داشت : طرح پایلوت وزارت دفاع فناوری های مورد نیاز برای یک زنجیره در ابعاد کوچک را جهت اثبات فناوری فراهم آورده است که با آزمایش و ارزیابی کیفیت و دوام برای بهره برداری بخش های مربوط تولیدی خواهد شد.

وی افزود: سامانه ی موقعیت یاب زمین پایه از زیرسامانه ها و فناوری های متعددی از جمله فرستنده های پرقدرت ، آنتن ها ، مکانیزم های همزمانی فرستنده ها با قدرت چند نانوثانیه و گیرنده ها تشکیل شده است.

وزیر دفاع با بیان اینکه در حال حاضر فرستنده هایی در چند نقطه کشور نصب و راه اندازی شده، افزود: انشاءالله با نصب و راه اندازی زنجیرهای ملی در اقصی نقاط کشور که از فرستنده های بسیار پرقدرت چند مگاواتی ، با پوشش ملی و منطقه ای تشکیل می شود ، آحاد مردم اعم از لشکری و کشوری تا پایان سال 1395 از این ظرفیت می توانند بهره مند شوند و با این ظرفیت به دست آمده جمهوری اسلامی ایران به جمع کشورهای دارای سامانه موقعیت یابی و ناوبری ملی و مستقل می پیوندد.

سردار دهقان تصریح کرد : انحصار شکنی در حوزه فناوری های پیشرفته آن هم در اوج تحریم های دشمنان ، نشان از ایمان ، اراده مستحکم ، دانش و توانمندی بالای دانشمندان و متخصصان کشورمان است که امروز یکی از مصادیق آن را در فناوری موقعیت یابی زمین پایه مشاهده می کنیم.

وزیر دفاع در ادامه ، از اساتید ، دانشجویان ، محققان و مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر که این پروژه و پروژه های ملی دیگری را طراحی،اجراء و به مرحله تولید رسانده اند تشکر و قدردانی کرد.

وی در پایان با اظهار امیدواری نسبت به تلاش و مجاهدت اساتید ، محققان و صنعت گران دفاعی برای رساندن کشور به قله های فناوری های پیشرفته تاکید کرد : امروز با این ظرفیت های منحصر به فرد ، ایران اسلامی قادر است به عنوان الگو و قطب علمی و فناوری در منطقه و جهان اسلام مطرح باشد.

در این جشنواره ، از برترین های دانشگاه صنعتی مالک اشتر در بخش های پژوهشگر ،دانشجو ،پروژه پژوهشی ، پروژه تجاری سازی شده ، واحد دانشگاهی ،نخبه وظیفه ،مدیر پژوهشی و نشریات برتر با لوح سپاس ، توسط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردانی شد.

همچنین در حاشیه این جشنواره ، نمایشگاه آخرین دستاوردهای علمی ،پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر افتتاح و مورد بازدید وزیر دفاع و شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.