به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح یکشنبه در جلسه هم اندیشی که به مناسبت هفته پژوهش باحضور مدیران شهرستان امروز در دانشگاه آزاد کاشمر برگزار شد علت نامگذاری هفته پژوهش را آشنایی بیشتر مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه و تأثیر آن در اداره سازمان ها، اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی شهروندان عنوان داشت و اظهار کرد: پژوهش موتور محرکه توسعه و پیشرفت در جامعه است.

وی افزود: در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می آید و موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و... به گونه ای به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی دارد.

فرماندار با اشاره به دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی وآمار لازم برای پژوهشگران، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی را از مراکز اصلی گردآوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی برای پژوهشگران و توسعه پژوهش فراهم می کنند.

وی تصریح کرد: پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می آید.

فروزان با بیان این مطلب اظهارداشت: اگر می خواهیم به نتایج مثبت برسیم وتوسعه کشاورزی پایدار درشهرستان را عملیاتی کنیم باید بااستفاده از کارهای تحقیقاتی به دنبال رفع نواقص وکاستیها دربخشهای مختلف باشیم .

فرماندار کاشمر با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ پژوهش درجامعه افزود: باید بیش از پیش درراستای آشنا شدن دانش آموزان با فرهنگ پژوهش از مقاطع راهنمایی ودبیرستان برنامه ریزی نماییم.

فروزان با اشاره به ظرفیتهای مختلف صنعتی گردشگری کشاورزی و.. درشهرستان بر پیوند ناگسستنی دستگاههای اجرایی با مراکز پژوهشی ودانشگاهای برای رفع موانع پیش روی صنعت ،کشاورزی و...شهرستان تاکید نمود.

فرماندار کاشمر تصریح کرد : با توجه به وجود 6 مرکز آموزش عالی درشهرستان و وجود بیش از ده هزادانشجو باید پایان نامه ها ی دانشجویان هدفمندودرراستای نیازهای شهرستان انجام گیرد .

وی همچنین باتاکید بر لزوم اهمیت پژوهش درجامعه برلزوم تشکیل کارگروه پزوهش وحمایت از تجاری سازی باهدف حمایت از طرح های پژوهشی و مبتکرین ومخترعین شهرستان تاکید نمود.

قابل ذکر است دراین جلسه تفاهم نامه پژوهشی دراستای گسترش همکاری تحقیقاتی وعلمی فی مابین دستگاههای اجرایی شهرستان ودانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر منعقد شد.