عدم حمایت مسئولان فعالین سمن ها در حوزه اعتیاد را کمرنگ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد در گلستان علی رغم تلاش های فراوانی که توسط مسئولان شده یکی از مهمترین دغدغه های منطقه به شمار می رود، آمارهای کشف مواد مخدر در استان و همچنین مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نشان دهنده میزان بالای مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در استان است.

در همین رابطه مسئول اطلاع رساني یکی از انجمن های فعال در زمینه اطلاع رسانی با عنوان «انجمن آسيب ديدگان الانان و الاتين» که برای افرادی که الکل مصرف مي كنند يا اعتياد دارند تاسیس شده است به خبرنگار مهر گفت: اين انجمن تلاش دارد تا افراد و خانواده هايي را كه مورد آسيب اعتياد و الكل قرار گرفته اند را به زندگي عادي برگرداند و حدود 10 سال است كه در استان در اين زمينه تلاش مي كند.

عماد شريعمتداري ابراز کرد: اين انجمن با حضور خود گروه هاي مردمي تشكيل شده است و گروه هايي در سنين 19 سال به بالا و خانواده هايي الاتين نيز از 17 سال به بالا در اين انجمن حضور دارند.

وی افزود: فعالتی اصلی ما برگزاری جلسات است و همچنين افرادي كه در اين جلسات شركت مي كنند، گمنامي آنان كاملا حفظ مي شود چرا كه اصل ما بهبود زندگي آنان است و به مسائل شخصيتي، قوميتي و اصالتي هيچ فردي كاري نداريم و سعي داريم تا محيط دوستانه اي را ايجاد كنيم.

وي بيان داشت: در حال حاضر حدود 15 نفر از شهرهاي گرگان، علي آباد و كردكوي عضو اين انجمن هستند، حتي افرادي تا سن 60 سال نيز در اين انجمن عضو هستند و حدود 30 نفر از افراد اين انجمن را نواجوانان تشكيل مي دهند و بقيه در سنين 25 سال به بالا هستند.

شريعتمداري با بیان این که این گونه انجمن ها در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد خاطرنشان كرد: ، تعداد افرادي که تمامي اصول را ياد گرفته اند حدود 40 نفر هستند كه اين افراد اطلاعات خود را در اختيار ديگر اعضاي انجمن قرار مي دهند و همچنين حدود 60 نفر از اين افراد نيز تمامي مراحل ترک طي كرده اند.



وي گفت: موسسه ما براي اولين بار حدود 10 سال پيش توسط سه تن از بانوان در گرگان شروع به كار كرد و جلسات نوجوانان نيز از هشت سال پيش توسط من برگزار مي شود.



شريعتمداري با اشاره به هدف اصلي اين انجمن افزود: يكي از اهداف اصلي اين انجمن تشويق و درك خانواده هاي الكليسم و معتاد است و با استفاده از تجربياتي كه افراد مختلف دارند سعي مي كنند نيرو، آرامش واميد را به اين خانواده بخصوص فرزندان آنها بازگرداند و به اين وسيله بتوانند براي زندگيشان هدف مشخصي را انتخاب كنند و در مسيري روشن گام بردارند.



وي ادامه داد: در اين انجمن يكي از كتاب به افراد معرفی می شود درآن افراد باید 12 گام را طي كنند .



مسئول اطلاع رسانی انجمن بیان داشت: همچنين در اين انجمن افرادي به عنوان راهنما وجود دارد كه به افراد تازه وارد كمك مي كنند تا مسيرشان را به درستي پيدا كنند و همچنين در مسير هاي زندگي از جمله بحران ها و تصميم گيري هاي مهم زندگي بتوانند مسيرها را به وسيله اين 12 گام طي كنند.





توکل به خدا اولین قدم برای گذشت از بحران است

مسئول اطلاع رساني انجمن آسيب ديدگان الانان و الاتين با اشاره به اينكه در اين انجمن 12 سنت نيز وجود دارد، تصريح کرد: اين سنت ها چگونگي ارتباط شخص با اجتماع را بيان مي كند و چگونگي ايجاد ارتباط معنوي را به افراد آموزش مي دهد و به او مي گويد چگونه با نيري برتر كه همانا خداوند است ارتباط برقرار كند.



وي افزود: اين 12 سنت در ارتباط با خانواده هايي كه در گذشته از اين دو مواد آسيب ديده اند كمك مي كند تا ارتباطشان را دوباره با اجتماع بدست بياورند، همچنين به صورت كاملا خودكفا و با كمك خود اعضا، كتاب ها و مجلات اصول تخصصي روانشناسي خريدار شده و در اختيارشان قرار داده مي شود .



شريعتمداري خاطرنشان كرد: در اين انجمن براي افراد اشتغال به وجود نمي آوريم اما سعي مي كنيم تا به افراد كمك كنيم تا در زندگي مسيرشان را درست انتخاب كنند و در واقع مثل اين است كه به آنها ماهيگيري ياد مي دهيم تا خود مكان ماهي گيري را انتخاب كند و ماهي بگيرد .



وي ابراز داشت: به اين افراد آموزش داده مي شود تا چگونه از وقت خود بهينه استفاده كنند و همچنين روش هاي ( نه) گفتن را به آنها مي آموزد.



عماد شريعتمداري اظهار داشت: در جلسات به قشر آسيب پذير جامعه كه نوجوانان هستند بيش از همه توجه مي شود چرا كه آنان پداران و مادران آينده اين جامعه هستند و ممكن است كه در اين سن در معرض آسيب هاي زيادي قرار بگيرند .



وي ادامه داد: يكي از اصول اين جلسات اين است كه افراد باتجربه تجربيات خودشان را درغالب مشاركت و مشاوره در اختيار اعضاي جديد انجمن قرار مي دهند و به سمت مشاوره هاي تخصصي و حرفه اي نمي رويم چرا كه در اين گونه مشاوره ها ممكن است گمنامي افراد شكسته شود .



به عقيده اين انجمن الكليسم يك بيماري خانوادگي است



مسئول اطلاع رساني انجمن آسيب ديدگان الانان و الاتين با بيان اينكه اين انجمن معتقد است كه الكليسم بيماري خانوادگي است، اذعان داشت: اين بيماري هميشه در اشخاص وجود دارد.



مكان ثابتي براي اجراي جلسات اين انجمن وجود ندارد / امام زاده نه تن محل برگزاري جلسات است



شريعتمداري ابراز داشت: افراد زيادي در اجتماع وجود دارند كه در اين حوزه آسيب ديده اند وبا وجود اينكه علاقه دارند تا اين مشكلاتشان حل شود و متاسفانه راه حلي براي آنها در زندگيشان وجود ندارد و همچنين هزينه هاي لازم را براي رفتن به جلسات مشاوره ندارند كه در اين زمينه نياز به اطلاع رساني داريم تا بتوانيم به انها كمك كنيم.



وي اضافه كرد: تا دوسال پيش اداره كل بهزيستي با در اختيار گذاشتن مكان در براي برگزاري اين جلسات به ما كمك مي كرد اما متاسفانه از سال گذشته مسئله حجاب را بهانه كردند و ديگر مكاني را در اختيار ما نگذاشتند.



مسئول اطلاع رساني انجمن آسيب ديدگان الانان و الاتين مشكل اصلي اين انجمن را مكان ثابت دانست و يادآور شد: متاسفانه با تمام تلاش هايي كه انجام داديم نتوانستيم مكان ثابتي براي اين انجمن داشته باشيم و در حال حاضر برگزاري جلسات با همكاري هيئت امناي امام زاده نه تن در اين امام زاده برگزار مي شود.



عماد شريعتمداري با بيان اينكه اين جلسات به طور كاملا خود كفا توسط خود اعضا برگزار مي شود ومبالغي كه از اعضا جمع آوري مي شود صرف خريد نشريه و كتاب، هزينه هاي جانبي ، مسائل اداري تشريفات و تداركات و تا به حال هيچ حمايتي نه از نيروي انتظامي، شوراي شهر ، شهرداري و هيچ سازمان ديگري نداشتيم.

