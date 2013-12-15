به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان در سخنانی پس از حضور در نشست با مجریان طرح های فولادی استانی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برابر گزارش مجریان، میزان پیشرفت واحدهای احیای مستقیم، انباشت و برداشت طرح های 7 گانه فولادی تا پایان آبان، بین 65 تا 79.79 درصد بوده كه با گشایش اعتبار، پیشرفت این طرح ها شتاب بیشتری می‌گیرند.

وی ادامه داد: زمان ساخت واحد های فولادی سازی نیز به موازات اجرای واحد های احیای مستقیم كوتاه خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در حال حاضر، زیرساخت های همه طرح ها نظیر آب، برق و گاز به جز طرح فولاد سبزوار تامین و برخی تجهیزات مورد نیاز وارد سایت ها شده و برخی دیگر آماده سفارش ساخت است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اخیرا از باز شدن ال سی 2 مورد از طرح های فولادی شامل «سپید دشت» و «قائنات» خبر داده و گفته بود: ال سی طرح های دیگر فولادی نیز توسط شركت «ام سی سی» چین به زودی باز شده و در نتیجه، چالش تامین مالی طرح های مذكور برطرف می‌شود.

هر كدام از 7 طرح فولادی استانی شامل چهارمحال و بختیاری، قائنات، میانه، شادگان، نی ریز، بافت و سبزوار پس از بهره برداری كامل، قابلیت تولید تا یك میلیون تن آهن اسفنجی و یك میلیون تن فولاد خام خواهد بود و میزان اشتغالزایی هر طرح نیز حدود یكهزار نفر به طور مستقیم و 35 هزار شغل غیر مستقیم خواهد بود.