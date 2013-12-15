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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

راه‌اندازی واحدهای احیای مستقیم طرح‌های فولادی

راه‌اندازی واحدهای احیای مستقیم طرح‌های فولادی

معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: واحدهای احیای مستقیم طرح‌های فولادی استانی از نیمه دوم سال 93 به تدریج وارد مرحله راه‌اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی كرباسیان در سخنانی پس از حضور در نشست با مجریان طرح های فولادی استانی، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برابر گزارش مجریان، میزان پیشرفت واحدهای احیای مستقیم، انباشت و برداشت طرح های 7 گانه فولادی تا پایان آبان، بین 65 تا 79.79 درصد بوده كه با گشایش اعتبار، پیشرفت این طرح ها شتاب بیشتری می‌گیرند.

وی ادامه داد: زمان ساخت واحد های فولادی سازی نیز به موازات اجرای واحد های احیای مستقیم كوتاه خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: در حال حاضر، زیرساخت های همه طرح ها نظیر آب، برق و گاز به جز طرح فولاد سبزوار تامین و برخی تجهیزات مورد نیاز وارد سایت ها شده و برخی دیگر آماده سفارش ساخت است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اخیرا از باز شدن ال سی 2 مورد از طرح های فولادی شامل «سپید دشت» و «قائنات» خبر داده و گفته بود: ال سی طرح های دیگر فولادی نیز توسط شركت «ام سی سی» چین به زودی باز شده و در نتیجه، چالش تامین مالی طرح های مذكور برطرف می‌شود.

هر كدام از 7 طرح فولادی استانی شامل چهارمحال و بختیاری، قائنات، میانه، شادگان، نی ریز، بافت و سبزوار پس از بهره برداری كامل، قابلیت تولید تا یك میلیون تن آهن اسفنجی و یك میلیون تن فولاد خام خواهد بود و میزان اشتغالزایی هر طرح نیز حدود یكهزار نفر به طور مستقیم و 35 هزار شغل غیر مستقیم خواهد بود.

کد مطلب 2195754

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