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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

فربدی خبر داد:

پلمب 10 واحد آلاینده محیط زیست در پیشوا

پلمب 10 واحد آلاینده محیط زیست در پیشوا

پیشوا - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا از پلمب 10 واحد آلاینده محیط زیست در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فربدی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: 10 واحد آلاینده محیط زیست در روستای سرگل و گلعباس از توابع شهرستان پیشوا که به اخطاریه های این اداره توجه لازم را نکردند، پلمپ شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا افزود: به این 10 واحد در چندین نوبت تذکر کتبی و اخطاریه داده شد تا نسبت به اصلاح وضعیت زیست محیطی اقدام کنند که توجه لازم به این اخطارها نشد.

وی ادامه داد: مواد آلاینده این واحدهای صنعتی، باعث ایجاد خسارت برای بسیاری از کشاورزان آن منطقه شد و به محصولات کشاورزی این عزیزان صدمه زد.

فربدی افزودد: کشاورزان نیز از بروز مواد آلاینده در میان محصولات خود ناراحت و نگران بودند، به همین خاطر اداره محیط زیست پیشوا دستور پلمپ این واحدها را دریافت و نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را صورت داد.

این مسئول عنوان کرد: این واحدهای آلاینده تا زمانی که وضعیت زیست محیطی خود را اصلاح نکنند، اجازه فعالیت نخواهند داشت و پرونده این واحدها نیز برای بررسی و صدور حکم تحویل مقام های قضایی شده است.

وی متذکر شد: واحدها و کارخانجات صنعتی در سطح شهرستان پیشوا، همواره مورد نظارت و بازرسی کارشناسان اداره محیط زیست این شهرستان هستند تا در زمینه خطرات زیست محیطی دچار انحراف نشوند.

فربدی تأکید کرد: بر اساس قانون این اداره به واحدهای الاینده در چند مرحله اخطار و تذکر کتبی می دهد و در صورت بی توجهی مدیران این واحدها، دستور پلمپ صادر خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا یادآور شد: محیط زیست از جمله مسائل مهم و حیاتی در جامعه جهانی امروز است و هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه عواقب بدی را به همراه خواهد داشت.

وی از تمامی کارآفرینان اقتصادی و مدیران واحدهای صنعتی خواست تا نسبت به رعایت نکات محیط زیستی تلاش بیشتری را به خرج دهند.

کد مطلب 2195764

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