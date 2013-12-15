پلمب 10 واحد آلاینده محیط زیست در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فربدی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: 10 واحد آلاینده محیط زیست در روستای سرگل و گلعباس از توابع شهرستان پیشوا که به اخطاریه های این اداره توجه لازم را نکردند، پلمپ شدند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا افزود: به این 10 واحد در چندین نوبت تذکر کتبی و اخطاریه داده شد تا نسبت به اصلاح وضعیت زیست محیطی اقدام کنند که توجه لازم به این اخطارها نشد.

وی ادامه داد: مواد آلاینده این واحدهای صنعتی، باعث ایجاد خسارت برای بسیاری از کشاورزان آن منطقه شد و به محصولات کشاورزی این عزیزان صدمه زد.

فربدی افزودد: کشاورزان نیز از بروز مواد آلاینده در میان محصولات خود ناراحت و نگران بودند، به همین خاطر اداره محیط زیست پیشوا دستور پلمپ این واحدها را دریافت و نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را صورت داد.

این مسئول عنوان کرد: این واحدهای آلاینده تا زمانی که وضعیت زیست محیطی خود را اصلاح نکنند، اجازه فعالیت نخواهند داشت و پرونده این واحدها نیز برای بررسی و صدور حکم تحویل مقام های قضایی شده است.



وی متذکر شد: واحدها و کارخانجات صنعتی در سطح شهرستان پیشوا، همواره مورد نظارت و بازرسی کارشناسان اداره محیط زیست این شهرستان هستند تا در زمینه خطرات زیست محیطی دچار انحراف نشوند.

فربدی تأکید کرد: بر اساس قانون این اداره به واحدهای الاینده در چند مرحله اخطار و تذکر کتبی می دهد و در صورت بی توجهی مدیران این واحدها، دستور پلمپ صادر خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیشوا یادآور شد: محیط زیست از جمله مسائل مهم و حیاتی در جامعه جهانی امروز است و هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در این زمینه عواقب بدی را به همراه خواهد داشت.

وی از تمامی کارآفرینان اقتصادی و مدیران واحدهای صنعتی خواست تا نسبت به رعایت نکات محیط زیستی تلاش بیشتری را به خرج دهند.