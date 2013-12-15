كارمندان نمونه و بازنشستگان اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علي ايماني شامگاه شنبه در اين مراسم كه با حضور بيش از 50 تن از بازنشستگان اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي استان البرز برگزار شد ضمن تشكر از تلاشهاي سي ساله بازنشستگان اظهارداشت: بازنشستگی یکی از مراحل اصلی زندگی است و بازنشستگان دین خود را به جامعه ادا نموده اند و ما وظیفه داریم به آنها احترام گذاشته و جایگاه آنان را حفظ کنیم.

وي افزود: پرسنل بازنشسته یکی از سرمایه های عظیم دستگاههای اجرایی محسوب می شوند و بايد با ايجاد راهكارهايی در دستگاههای اجرایی بتوان از تجربیات آنان در طول سالیان متمادی خدمتشان بویژه برای راهنمایی و هدایت پرسنل جوان و کم تجربه در بخش های مختلف استفاده گردد.

ايماني بر رفع مشكلات معيشتي، درماني و نيز پر كردن اوقات فراغت بازنشستگان از سوي مسئولان تاكيد کرد و گفت: رسیدگی به امور بازنشستگان نیازمند عزم جدی است و توجه دولتمردان و قانونگذاران و مجریان را می طلبد.

در اين مراسم همچنين از 20 نفر از كارمندان نمونه در حوزه هاي كاري مختلف اين اداره كل تجليل بعمل آمد.

سيد عباس ميرباذل معاون روابط كار و كارمند نمونه استان البرز و اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي، اقدس بيات در حوزه بودجه، احمد رمضاني و سيد حسين حسيني و اسماعيل حيدري در حوزه بازرسي كار، نيلوفر مقصودي در حوزه امار و تحول اداري، زهرا سلطانيان درحوزه دفتر مديريت، نسرين رضايي درحوزه امور اداري و كارگزيني، معصومه عبدالخالقي درحوزه حراست و امور بانوان، راحل قدسي درحوزه تشكلات كارگري و كارفرمايي، طوبي عبادي درحوزه امور مالي، مريم حاتمي درحوزه روابط عمومي، خليل عبدالهي درحوزه مجموعه ورزشي كارگران، فاطمه رزمي درحوزه آموزش و كارگروه اشتغال، شهلا بلارك درحوزه اشتغال، حسن سلطانيان در حوزه حقوقي، ابراهيم شادمهر درحوزه امور اجتماعي، مريم ترك درحوزه روابط كار، مريم فلك دين درحوزه تعاون و صديقه فتوحي درحوزه دبيرخانه كارمندان نمونه اي بودند كه دراين مراسم با اهداي لوح تقدير و هدايايي از آنان تجليل بعمل آمد.

گفتني است در اين مراسم با اهداي هدايايي و نيز لوح تقدير از سوي مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي از زحمات بازنشستگان اين اداره كل تجليل بعمل آمد.

