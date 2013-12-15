ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبارهای کهگیلویه و بویراحمد/ کمبودی در بازار وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: این استان در زمینه تامین برنج، گوشت قرمز، مرغ و سایر کالاهای اساسی مشکلی ندارد.

وی بیان کرد: میزان مصرف برنج در استان سالانه 29 هزار تن است که حدود 22 هزار تن برنج مرغوب در همین استان تولید می‌شود.

دیودیده اظهار داشت: برنج داخلی این استان بدون بسته‌بندی خاص و به صورت غیرملموس به بازار وارد می‌شود و نیاز است در زمینه بسته بندی اصولی آن اقداماتی صورت گیرد.

وی عنوان کرد: هم اکنون 670 تن برنج در استان ذخیره سازی شده و 500 تن دیگر نیز در بنادر در حال بارگیری است.

وی همچنین نیاز این استان به گوشت مرغ را 15 هزار و 148 تن اعلام کرد و گفت: بیش از هشت هزار تن مرغ سالانه در استان تولید می شود.

دیودیده افزود: کسری گوشت مرغ در این استان از سایر استانها تامین می شود و هم اکنون مرغ مازاد بر نیاز در سردخانه ها ذخیره شده و هیچ نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین تولید گوشت قرمز در این استان را بیش از مصرف دانست و گفت: سالانه 13 هزار و 200 تن گوشت قرمز در استان تولید می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که نیاز سالانه استان هفت هزار و 700 تن برآورد شده است.

دیودیده بیان داشت: با این حال 300 تن گوشت قرمز برای نیاز شب عید استان ذخیره سازی شده است.