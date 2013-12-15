سومين همايش ملي نظريه مردم سالاري ديني 26 آذرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه مردم سالاری دینی به عنوان گفتمان حاکم و مدل محقق شده در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. تبیین نظریه مردم سالاری دینی ظرفیتهای جدیدی را پیش روی اندیشمندان، صاحب نظران و نخبگان جهان قرار می دهد.



به همين منظور سومين همايش ملي نظريه مردم سالاري ديني به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي و دانشگاه شهيد بهشتي در 26 آذرماه در سالن عدالت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي از ساعت 8 صبح الي 17 برگزار خواهد شد.

در این همایش آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، حجت الاسلام والمسلمن داوود رنجبران رئیس همایش و دکتر حسین مهرپور رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی خواهند کرد.

همچنین رونالد پیچ استاد رشته ادیان و فلسفه دانشگاه مونیخ، مراد شل بی از تونس، علی محمد نقوی ردیس دانشکده الهیات دانشگاه علی گر هندوستان نیز در این همایش حضور خواهند داشت.