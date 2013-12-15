به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار جمعی از اعضای هیئت مدیره و هیئت موسس مجمع عالی حکمت اسلامی که در آستانه پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره این مجمع در موسسه اسراء برگزار شد، با اشاره به جایگاه فلسفه در میان سایر علوم، گفت: فلسفه علاوه بر اینکه ریاست علوم را برعهده دارد، آبروی علوم را هم تأمین می‌کند.

وی افزود: مهمترین کار این است که فلسفه آبروی علوم را ثابت می‌کند و اگر قرار است فلسفه آبروی علوم را تأمین کند باید خود علم آبرومندی باشد.

استاد برجسته حوزه با طرح این سوال که آیا علم دینی در عالم هست یا خیر، اظهار داشت: تنها علمی که در مورد کل عالم بحث می‌کند، فلسفه است و اینکه علم دینی داریم یا نه، تنها می‌تواند مسئله فلسفه باشد، لذا اگر فلسفه ثابت کرد که علم دینی داریم به علوم آبرو می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگر فلسفه نتواند علم دینی را ثابت کند اولین آسیب را به خودش می‌رساند یعنی خود را ضد دین می‌کند و سپس همه علوم را ضد دین می‌کند، ولی اگر فلسفه مسیر الهی شدن را طی کرد، اولین خدمت را به خود می‌کند یعنی فلسفه الهی می‌شود و سپس همه علوم را دینی می‌کند.

مهمترین کار مجمع عالی حکمت اثبات علم دینی است

آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: ما علم غیر دینی نداریم، تمایز علوم به تمایز موضوعات است، تمایز روش‌ها هم به تمایز موضوعات است، لذا اگر موضوع دینی بود، علم دینی می شود و روش هم دینی می شود ولی اگر موضوع غیر دینی شد روش هم غیر دینی می شود.

وی با اظهار خرسندی از اقدامات صورت گرفته، مهمترین کار مجمع عالی حکمت اسلامی را اثبات علم دینی دانست و گفت:‌ مهمترین کار مجمع عالی اثبات علم دینی است، چون ما علم غیر دینی نداریم لذا از آنجا که مجمع عالی حکمت ریاستش ریاست علما است، با اخلاص کار کنید و حریم ها را حفظ کنید.

در ابتدای این دیدار، آیت الله فیاضی رئیس هیئت مدیره و حجت الاسلام والمسلمین معلمی دبیر مجمع عالی حکمت اسلامی گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و برنامه های چهارمین دوره هیئت مدیره ارائه کردند.