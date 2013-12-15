دو بوکسور از سیستان و بلوچستان به تیم ملی راه یافتند

حسین ثوری در گفتگو با مهر اظهار داشت: بوکسوران سیستان و بلوچستان در رقابت‌های انتخابی تیم ملی موفق شدند با کسب یک مدال طلا و برنز جواز حضور در تیم ملی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه تیم بوکس سیستان و بلوچستان در این دوره از رقابت ها توانست جایگاه ششم را در کشوربه خود اختصاص دهد افزود: در این رقابت‌ها مبین کهرازه در وزن 75 کیلو گرم به مدال طلا و علی اکبر ریگی در وزن 91 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

ثوری اظهارداشت: در رقابت های انتخابی تیم ملی معین کهرازه به نمایندگی از استان به رغم شایستگی نتوانست مدالی کسب کند.

وی گفت: در حال حاضر با ورود این 2 بوکسور به تیم ملی تعداد ورزشکاران استان در تیم ملی به 7 نفر رسیده و تمام تلاش هیئت آماده سازی بوکسوران استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی بازی های آسیایی کره جنوبی در شهریور ماه سال آینده است.

عدم اعتبار مانع اعزام ورزشکاران

رییس هیئت بوکس سیستان و بلوچستان با بیان اینکه به منظور حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی در تهران تعداد 6 بوکسور از استان برای اعزام در نظر گرفته شده بود ادامه داد: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار و مشکلات مالی این هیئت تنها موفق به اعزام 3 بوکسور به این رقابت ها شد.

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان ورزش و جوانان هم در این راستا کمکی به این هیئت نکرد و لذا نمایندگان بوکس استان با هزینه شخصی به مسابقات اعزام شدند.

ثوری گفت: این دوره از رقابت ها به دلیل حضور تمامی ملی پوشان قدمی و جدید لذا از سطح کیفی بسیار مناسبی برخوردار بود.