پژوهشگران برتر پردیس فارابی دانشگاه تهران تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران با شعار "به سوی پژوهشهای گروهی و میان رشتهای" و در محورهای معرفی اساتید و دانشجویان پژوهشگر برتر و تقدیر از مجلات علمی برتر در قم برگزار شد.
در این جشنواره، توسط فرهاد رهبر و سیدمحمد مقیمی - رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران از رضا برنجکار، سید محمود میرخلیلی و حسین خنیفر به عنوان اساتید پژوهشگر برتر، از 18 دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان دانشجویان پژوهشگر برتر و سه نفر از کارشناسان و کارکنان پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران تقدیر بعمل آمد.
همچنین مجله علمی پژوهشی "اللغة العربیة و آدابها" و مجلات علمی دانشجویی میزان و پژوهان نیز به عنوان مجلههای برتر علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
بر طبق این گزارش، همزمان با هفته پژوهش در پردیس فارابی دانشگاه تهران، نمایشگاه کتاب با حضور ناشران دانشگاهی برپا شده که ناشران حاضر در این نمایشگاه، کتابهای خود را با تخفیف 20 تا 50 درصدی از 24 تا 28 آذر ماه به دانشجویان این پردیس دانشگاهی عرضه میکنند.
همچنین به اعضای هیئت علمی و دانشجویان روزانه و شبانه مقاطع مختلف این پردیس، بن کتاب 500 تا 200 هزار ریالی اعطا شده که با این بنهای کتاب امکان خرید از این نمایشگاه فراهم شده است.
بیست و دومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران نیز ساعت 09:30 دوشنبه 25 آذر ماه همزمان با هفته پژوهش و فناوری با حضور رئیس دانشگاه تهران، اساتید، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشود.
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