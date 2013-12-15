  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۷

نمايشگاه بزرگ كتاب در گناباد گشايش يافت

نمايشگاه بزرگ كتاب در گناباد گشايش يافت

گناباد - خبرگزاري مهر: نمايشگاه بزرگ كتاب به مناسبت هفته پژهش و با حضور جمعي از مسئولين و دانشجويان در گناباد گشايش يافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشكي گناباد پيش از ظهر يكشنبه در مراسم گشايش اين نمايشگاه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار داشت: در این نمایشگاه، افزون بر 20 هزار نسخه کتاب در قالب یک هزار عنوان در موضوعات مختلف علوم زیستی ارائه شده است.

مجتبی ازقندی افزود: کتاب های موجود در این نمایشگاه با تخفیف 10 تا 20 درصد عرضه می شود.

ازقندي بيان داشت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از دانشجویان، بن خرید کتاب به دانشجویان این دانشگاه اهدا شده است.

گفتنی است:  این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 2195779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه