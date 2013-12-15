نمايشگاه بزرگ كتاب در گناباد گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشكي گناباد پيش از ظهر يكشنبه در مراسم گشايش اين نمايشگاه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد اظهار داشت: در این نمایشگاه، افزون بر 20 هزار نسخه کتاب در قالب یک هزار عنوان در موضوعات مختلف علوم زیستی ارائه شده است.

مجتبی ازقندی افزود: کتاب های موجود در این نمایشگاه با تخفیف 10 تا 20 درصد عرضه می شود.

ازقندي بيان داشت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از دانشجویان، بن خرید کتاب به دانشجویان این دانشگاه اهدا شده است.

گفتنی است: این نمایشگاه به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید علاقه مندان دایر است.