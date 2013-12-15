سازمان آموزش و پرورش زنجان 2 هزار معلم پژوهنده دارد

احمد مجتهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به پژوهش را ضروری ترین مبحث در سازمان آموزش و پرورش دانست و افزود: این سازمان انجام پژوهش را در اولویت کاری خود دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای پژوهش نیاز به ابزار نیروی انسانی دارد اظهار داشت: این سازمان به تربیت نیروی انسانی پژوهنده بسیار توجه دارد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در این راستا این سازمان طرح های پژوهشی را اولویت کاری خود قرار داده و معلمان در این حوزه پژوهشهایی را براساس مشکلی که در کلاس برای دانش آموزان وجود دارد براساس آن تحقیق لازم را انجام می دهد.

مجتهدی به تحقیقات دانش آموزی اشاره کردوافزود:از دوران ابتدایی تا دبیرستان باید دانش آموزان پژوهش و تحقیق کردن را یاد بگیرند چرا که خواستن معلم از دانش آموز برای تحفپق باعث می شود که دانش آموز برای پیدا کردن جواب هر مسئله ای و چیزی که برایش مبهم است به دنبال تحقیق برود .

وی در ادامه گفت: این سازمان حمایت لازم از پایان نامه ، مقاله ISI دانشجویان را در دستور کاری خود دارد .

معاون آموزش و پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: این سازمان در سال گذشته براساس پژوهشهایی که انجام داده بود رتبه برتر در کشور را به خود اختصاص داد.

مجتهدی به چالش های فراروی پژوهش در سازمان اشاره کرد و افزود: باید در بدنه سازمان نیروی متخصص برای پژوهش باشد و همچنین بحث تجهیزات مورد نیاز هم در امر پژوهش بسیار مهم است چرا که پژوهش با علم روز دنیا اتفاق می افتد بنابراین امکانات مورد نیاز برای پژوهنده باید مهیا باشد.

وی یادآورشد: انجام پزوهش نیاز به اعتبار دارد و طبق قانون بودجه دستگاههای اجرایی باید یک تا سه درصد از اعتبارت خود را هزینه پژوهش کنند که این امر در این سازمان به خوبی محقق

نمی شود .

معاون آموزش و پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: اگر هر سازمانی پژوهش را اولویت کاری خود قرار دهد به تعالی و ترقی سازمانی می رسد.