باغ رضوان در صالح آباد ساخته می شود/ فاضلاب شهری آسفالت ریزی معابر را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی صبح یکشنبه در اولین نشست خود با مردم شهر صالح آباد هدف از برگزاری این نشست را شناسایی وبررسی مسایل ومشکلات محلات عنوان کرد و گفت: با همفکری اهالی محلات می توان به یک برنامه ریزی اصولی وفنی بر اساس اولویت بندی نیازهای هر محله دست یافت تا براساس آن با مشارکت خود شهروندان در صدد رفع مشکلات اقدام کرد.

رسولی در پاسخ به اولین سؤال جمع حاضر مبنی بر اینکه پروژه احداث باغ رضوان شهر صالح آباد به کجا رسید، اظهار داشت: عملیات نقشه برداری و تهیه طرح مطالعاتی باغ رضوان درحال اجرا است که با تشکیل هیئت امنای جدید و مساعدت مردم اقدامات لازم صورت می گیرد.

وی همچنین بر معرفی نماینده اهالی محلات برای پیگیری مطالبات آنان تأکید داشت و افزود: این نمایندگان رابط شورا وشهرداری هستند و مردم می توانند با انتخاب فرد مورد وثوق خود اقدامات این ارگانها را در راستای توسعه و پیشرفت شهر پیگیری کنند و مسائل و مشکلات شهر را نیز از طریق این افراد به گوش مسئولین ذیربط برسانند.

رسولی همچنین در خصوص توقف عملیات آسفالت ریزی معابر حفاری شده در سطح شهر نیز اذعان داشت: اجرای طرح فاضلاب شهری با صرف هزینه ای گزاف در روزهای اخیر سبب شد تا آسفالت ریزی وجدولگذاری معابر منتفی شود و تنها با خودیاری اهالی، شهرداری توانست نسبت به مخلوط ریزی معابر اقدام کند.

مسجد خادملوی شهر صالح آباد در معبر عمومی قرار گرفته است

وی همچنین تشکیل جلسه هیئت امنای مسجد قبلی خادملورا که در معبر قرار گرفته برای تعیین تکلیف هرچه زودتر وضعیت این مسجد لازم وضروری دانست و گفت:هیئت امنای مسجد با تشکیل جلسه وتنظیم صورت جلسه و با حضور نماینده اهالی موارد و خواسته های خویش را به اطلاع شهرداری و شورای شهر برسانند تا براساس دستورالعمل ها وقوانین مربوطه، تصمیم نهایی برای اخذ مجوز تخریب از امام جمعه وسایر ارگانهای مربوط اتخاذ شود.

رسولی همچنین از طراحی و اجرای مسیر پارک شهرداری به سمت دادگستری در قالب پیاده راه در آینده خبرداد و اعلام داشت: مسیر عبور خودروها نیز از مسیر باغ رضوان به سمت محله خادملو اصلاح خواهد شد.

وی از پیگیری ساماندهی خانه سازمانی آموزش وپرورش و لایروبی رودخانه خبر داد و گفت: در صورت وجود اعتبار لازم زمینه سازی برای کف سازی رودخانه نیز انجام می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر صالح آبادنیز در این نشست با تشریح وظایف شوراها، اظهار داشت: فعالیت در زمینه های فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و غیره از جمله فعالیت های شورا به شمار می رود که با اولویت بندی مسایل و مشکلات،اقدام به رفع آنان در حیطه قانون می کنند.

اعتبارات شهرداری پاسخگوی نیازهای شهر صالح آباد نیست

محمد هادی درخشان از وجود مشکلات درمانی، رفاهی و ورزشی در شهر صالح آباد خبر داد و گفت: این شهر با کمبودهایی در حوزه ورزش، بهداشت و درمان و امکانات رفاهی مواجه است که با مشارکت اهالی قابل رفع است چرا که امکانات محدود شهرداری به تنهایی پاسخگوی نیازهای مردمی نیست.