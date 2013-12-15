اخذ گواهینامه فنی فرآیند تولید آسفالت سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج از وزارت راه

مهندس علی سلطانی مقدم با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی است این سازمان از سوی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی موفق به اخذ گواهینامه فنی فرآیند تولید آسفالت شد.

وی یادآور شد: براساس نخستین مصوبات كارگروه بهبود كیفیت آسفالت، مقرر شده بود که تمام پیمانكاران طرف قرارداد با وزارت راه و شهرسازی از اول مهرماه سال جاری آسفالت مورد نیاز پروژه ها را صرفا از كارخانه های تولید آسفالتی كه دارای گواهینامه فنی از مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی هستند، تهیه كنند.

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس لازم بود که پس از راه اندازی خط تولید کارخانه آسفالت در استان البرز، با پیگیری های مجدانه سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج بالاخص واحد برنامه ریزی و پژوهش این سازمان، گواهینامه فنی را به منظور مرغوبیت مصالح ساختمانی و کالاهای تاسیساتی دریافت کنیم.

استاندارسازی آسفالت تولیدی در استان البرز با اخذ گواهینامه فنی تایید شد

سلطانی مقدم اخذ گواهینامه را به منظور استانداردسازي آسفالت توليدي در سطح استان و کشور عنوان کرد و افزود: پس از بازدید از محل کارخانه و دپوی سنگدانه ها، ارزیابی مدارک و مستندات فنی، فرآیند تولید آسفالت سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج، با ضوابط فنی و آیین نامه های جاری مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی قرار گرفت و در نهایت از سوی این مرکز، گواهينامه فني براي كيفيت آسفالت راه ها به منظور افزايش كيفيت و دوام آسفالت توليد داخل صادر شد.

مدیر عامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز مقرر شده است که كارخانه هاي فاقد استاندارد توليد آسفالت از چرخه فعاليت خارج شوند.

گفتنی است؛ سازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج به عنوان پنجمین کارخانه در سطح کشور، نخستین دارنده گواهینامه فنی فرآیند تولید آسفالت در سطح استان البرز و تنها دارنده گواهینامه فنی به عنوان ارگان دولتی از سوی مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی است.