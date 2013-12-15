به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اين تفاهم مقرر شد از سه‌شنبه 15 بهمن (4 فوریه) هفته فیلم ایران در سالن جدیدالتأسیس موزه سینمایی شهر بلگراد آغاز شود و تا پایان بهمن نیز ادامه یابد.

در این رویداد هنری که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری سازمان سینمایی، بنیاد فارابی و همراهی اداره کل همکاری‌های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات برپا می‌شود دست کم هفت فیلم سینمایی بلند ایرانی ساخته فیلمسازان برجسته کشورمان به نمایش گذاشته خواهد شد.

شالویی در این دیدار که در محل دفتر موزه سینمایی صربستان انجام شد، ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون پیشرفت‌های صنعت فیلمسازی در ایران گفت: طی سال‌های اخیر فیلمسازان ایرانی موفقیت‌های بزرگی را در سطح جهانی رقم زده‌اند و آثار سینمایی ایران جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده‌اند.

رایزن فرهنگی کشورمان یادآور شد: فیلم‌هایی که برای جشنواره سینمای ایران در بلگراد انتخاب شده‌اند، از آثار برجسته سينماي ايران است.

زلنوویچ مدیرعامل موزه سینمایی صربستان نيز در اين ديدار با استقبال و ابراز خرسندی از برگزاری هفته فیلم ایران در بلگراد، به درخشش فیلم های ایرانی در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: در تاریخ سینمای صربستان (یوگسلاوی سابق) تنها 22 کارگردان نام‌آور، موفق به دریافت نشان ویژه و مهر طلایی موزه سینمایی بلگراد شده اند که از این میان می‌توان به مجید مجیدی و همچنین رضا میرکریمی از فیلمسازان شهیر ایرانی اشاره كرد.

رئیس موزه سینمایی صربستان افزود: کیفیت فیلم های ایرانی و موفقیت کارگردانان سرشناس آن در صحنه سینمای جهان، انگیزه دست‌اندرکاران سینمای بالکان را برای میزبانی فیلم‌های ایرانی روز به روز بیشتر کرده‌ است.



