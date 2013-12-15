پژوهشهای علمی در اردبیل عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر گنجی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن آوری اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر نمونه های شاخصی از پژوهشهای علمی در استان به ثبت رسیده است که می تواند عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه عمده این پژوهشها توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان صورت گرفته است، اضافه کرد: علاوه بر این برخی دستگاه های اجرایی استان نیز آثار مطلوب علمی به ثبت رسانده اند.

وی نمایشگاه هفته پژوهش را فرصتی برای معرفی این آثار عنوان کرد و افزود: مخترعان و پژوهشگران می توانند آثار خود را به دستگاه های مختلف معرفی کرده و زمینه عقد قرارداد برای تولید انبوه و یا ورود به فاز عملیاتی را فراهم کنند.

به گفته گنجی در نمایشگاه امسال 23 غرفه متشکل از 16 دستگاه دولتی و غیر دولتی آثار پژوهشی خود را به نمایش گذارده اند.

وی سطح آثار علمی را مطلوب توصیف کرد و افزود: این نمایشگاه در نظر دارد مقدمه استفاده انبوه از اختراعات را با جلب نظر سرمایه گذاران فراهم کند.

نمایشگاه دستاوردهای پوژهشی و فن آوری تا پایان هفته جاری برای بازدید عموم دایر است.

علاقه مندان می توانند جهت بازدید از ساعت هشت صبح تا 16 عصر به محل سالن ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی واقع در خیابان دانشگاه مراجعه کنند.