رایزنی صندوق رفاه برای افزایش تسهیلات بانکی خوابگاه داران غیردولتی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری خوابگاه داران غیر دولتی کشور صبح امروز با هدف برنامه ریزی برای 6 ماه دوم سال و انتخاب هیات مدیره جدید برگزار شد.

علیرضا شوکتی درحاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتحادیه خوابگاه داران غیر دولتی دارای 400 عضواست که دراین همایش به علت شرایط جوی نامناسب تعداد 200 نفر از اعضا حضور داشتند.

وی ادامه داد: دراین همایش از مسئولان صندوق رفاه دانشجویان نیز حضور داشتند، دکترمنصور حبیب پور گودرزی قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم دراین همایش اعلام کرد، در حال برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات و موقعیت های مناسب برای خوابگاه دارن غیر دولتی هستیم.

عضو هیات مدیره خوابگاه داران غیردولتی تصریح کرد: این مقام مسئول همچنین گفت، به دنبال این موضوع هستیم که بتوانیم فضایی فراهم کنیم تا امنیت کار بیشتری برای مجموعه خوابگاه داران غیردولتی ایجاد شود و این مجموعه به رسمیت شناخته شده و ارتباط معنی دارتری بین دانشگاه و خوابگاه به وجود آید.

وی افزود: قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین به این مساله اشاره کرد که صندوق رفاه به دنبال این است که رایزنی لازم را انجام دهد تا اعتبارت و تسهیلات بانکی را در جهت بهبود شرایط و ساخت خوابگاه ها توسط خوابگاه داران غیردولتی توسعه و افزایش یابد.