كارگاه آموزشي جرم شناسي در كانون اصلاح و تربيت پسران قزوين برگزار شد

حسن نور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاري اين كارگاه، پیشگیری و آشنایی مددجویان با عناوین مجرمانه است.

این مسئول بیان کرد: به منظور كاهش تكرار جرم در بين بزهكاران اطفال و نوجوان وچگونگي برخورد و مقابله آنها با آسيب هاي اجتماعي كارگاه هاي آموزشي برگزار می شود.

وي اظهارداشت: بروز بسياري از جرائم توسط نوجوانان نتيجه ناآگاهي از عواقب سوء انجام آن عمل است و بررسي ها در اين مركز حاكي از ضعف بينش مددجويان نسبت به مسائل فردي و اجتماعي بوده و متأسفانه بسياري از خانواده ها در قبال آن بي تفاوت هستند.

رئيس كانون اصلاح و تربيت پسران بر تقويت ارتباط والدين و فرزندان تأكيد كرد و یادآورشد: اگر در خانواده ارتباطات درستي برقرار باشد آسيب ها و جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان كاهش پيدا مي کند.

نورمحمدي بیان کرد: مددجويان بزهكار در برخورد با مسائل و مشكلات، آستانه تحمل پاييني داشته و به تبع آن مرتكب تخلف وبزه مي شوند لذا در اين كارگاه احساس مسئوليت، رفع احساس بيگانگي ازخود و جامعه و شيوه هاي فائق شده منطقي بر مشكلات نيز آموزش داده مي شود.

وي بااشاره به نقش تاثيرگذار اينگونه کارگاهها درمددجويان، برحضور فعال و مستمر آنها در دوره هاي آموزشي تأكيد كرد.

نورمحمدي در پايان خاطرنشان كرد: نرخ جرائم نوجوانان بزهكار كاهش چشمگیری درسطح استان دارد و لازم است برای ازبين بردن عوامل و پیشگیری از وقوع جرم، همه كارشناسان و متخصصان وارد حوزه اصلاح و تربيت شوند.