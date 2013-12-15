قطعی 24 ساعته آب آشامیدنی در اسلامشهر/ دانشگاه آزاد تعطیل می شود

احمد صارمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل اصلاح و جابه‌جایی خط انتقال آب در تقاطع بزرگراه آزادگان و ریل راه آهن تهران- جنوب و با توجه به تعریض بزرگراه آزادگان و به دلیل تردد خودروهای عبوری در این مکان و تحت فشار قرار گرفتن خط انتقال هزار میلیمتری آب تهران به اسلامشهر و نیاز ضروری به جابه‌جایی، این عملیات اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت جابه‌جایی مسیر هزار و صد متری این خط انتقال آب بیان کرد: با اجرای این طرح آب محدوده شهر اسلامشهر، از ابتدای میدان نماز تا میدان قائم و جنوب ریل راه آهن تهران – اهواز و شمال کمربندی الغدیر حداکثر به مدت 24 ساعت قطع می‌شود.

صارمی با اشاره به اینکه آب شهرک‌های امام حسین (ع)،‌ مسکن مهر، واوان و چهاردانگه با توجه به اینکه از طریق خطوط دیگر آبرسانی می‌شود، قطع نخواهد شد، متذکر شد: لازم است تا شهروندان اسلامشهری در مدت قطعی آب با ذخیره‌سازی مناسب و مصرف بهینه آب، صبر و حوصله پیشه کنند و ما را در اجرای این عملیات جابه‌جایی یاری کنند.

این مسئول، تاکید کرد: ما تمامی عوامل، نیروها و امکانات خود را بسیج کرده‌ایم تا در کمترین زمان ممکن این ماموریت را به پایان برسانیم و هرچه سریعتر آب منطقه وصل شود.

وی خاطرنشان کرد: در مدت قطعی آب، به جهت رفاه حال شهروندان 40 تانکر آبرسانی در خیابان‌های اصلی اسلامشهر جهت آبرسانی اضطراری استقرار می‌یابند و سامانه ارتباط با مشترکین 122 نیز آماده راهنمایی‌های لازم است.

صارمی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اطلاع رسانی به شهروندان، گفت: در این مدت سعی کردیم از طریق ارسال پیامک به شهروندان، ارسال نامه به ادارات شهرستان اسلامشهر و صنف نانوایی ها و نصب بنر و پلاکارد در سطح شهر و اطلاع رسانی از طریق خبرگزاری ها و صداوسیما، مردم را از این موضوع آگاه کنیم.

مدیرعامل آبفای اسلامشهر، ضمن تکذیب وجود شن و ماسه در آب آشامیدنی اسلامشهر، ادامه داد: این مطلب به هیچ عنوان صحت ندارد، بلکه برخی از شهروندان نسبت به اصلاح انشعاب خود اقدام نکرده اند و از لوله های قدیمی استفاده می کنند، این شهروندان می توانند با مراجعه به اداره آب و فاضلاب اسلامشهر و با تکمیل پرونده بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای نسبت به اصلاح انشعاب خود اقدام کنند.

دانشگاه آزاد تعطیل می شود

به دنبال قطع آب در اسلامشهر، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد این شهرستان نیز با صدور اطلاعیه ای تمامی کلاس های این واحد دانشگاهی را در روز سه شنبه 26 آذرماه جاری را تعطیل اعلام کرد.

شایان ذکر است، تا لحظه ارسال خبر، مدیران آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر نسبت به تعطیلی مدارس اعلام نظر نکرده اند ولی با توجه به سردی هوا و قطعی آب و استفاده سیستم گرمایشی مدارس اسلامشهر از آب، لزوم تعطیلی مدارس موجه به نظر می رسد.