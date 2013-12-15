به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "شکلک" حدود 12 سال پیش با حضور پانته‌آ بهرام، احمد ساعتچیان، احمد مهرانفر و ستاره پسیانی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر جایزه بهترین نمایشنامه‌نویسی برای نغمه ثمینی، بهترین بازیگری زن برای پانته‌آ بهرام و جایزه بهترین موسیقی برای حیدر ساجدی را از آن خود کرد.



همچنین این اثر نمایشی در جشنواره N.S.D هندوستان جایزه بهترین نمایش خارجی را کسب کرد و در سال 2004 نیز در جشنواره بهار ایرانی در کشور فرانسه روی صحنه رفت. کیومرث مرادی که طی سال‌های اخیر به دلیل تحصیل در مقطع دکترا در خارج از ایران به‌سر می‌برد، قصد دارد در زمستان سال جاری و از اواخر دی‌ماه نمایش "شکلک" را بار دیگر در ایران روی صحنه ببرد.



نمایش "شکلک" قرار است در تالار شمس مؤسسه فارسی زبانان "اکو" روی صحنه برود و حضور پانته‌آ بهرام در این اثر نمایشی قطعی شده است.

مرادی کارگردانی آثاری چون "خواب در فنجان خالی"، "افسون معبد سوخته"، "شهر بدون آسمان"، "رازها و دروغ‌ها"، "رویای نیمه شب پاییز"، "مرگ و شاعر" و "ژولیوس سزار به روایت کابوس" را در کارنامه کاری خود دارد.



نمایش "سیمرغ" نوشته محمد چرمشیر آخرین اثر کارگردانی شده توسط کیومرث مرادی بود که در سال 91 در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.