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۲۶ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۰۴

معاون پارلماني وزارت نيرو خبر داد:

حمايت مديران صنعت آب و برق از وزير جديد نيرو

جواد امام معاون پارلماني وزارت نيرو از حمايت مديران صنعت آب و برق و فاضلاب از پرويز فتاح وزير پيشنهادي نيرو خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" امام در جمع خبرنگاران گفت: مديران وزارت نيرو به دليل آشنايي فتاح با مجموعه وزارت نيرو و سوابق مديريتي و تجارب كاري وي، از معرفي او براي تصدي وزارت نيرو استقبال كردند و حضور وي را در پيشبرد اهداف نظام و افق 20 ساله و برنامه چهارم توسعه موجب تسهيل و تسريع در امر خدمت رساني به مردم ارزيابي كردند.

معاون پارلماني وزير نيرو افزود: تحصيلات مرتبط فتاح و سابقه مديريت او در احداث سد عظيم كرخه به عنوان بزرگترين سد خاكي كشور و سد گتوند و دهها پروژه عمراني ديگر در دولت سازندگي و اصلاحات موجب شده است كه از فتاح در اين صنعت به عنوان چهره اي مثبت و مديري موفق ياد شود.

کد مطلب 219582

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