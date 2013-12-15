فعاليت 450 آزمايشگاه تشخيص سل در كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفي قلمي نوبر گفت: از اين تعداد آزمايشگاهها 396 مورد در زمينه اسمير با ديد مستقيم ميكروب سل، 46 مورد آزمايشگاه كشت، 9 مورد آزمايشگاه مرجع منطقه اي سل و يك آزمايشگاه ملي مرجع سل فعاليت دارند.

وی در ادامه هدف از برگزاري كارگاه آموزشي سل را ارتقاي دانش شناسايي، استانداردسازي روشها، كنترل كيفي و ايمني در آزمايشگاه هاي سل استان عنوان كرد و افزود: اميد است پس از برگزاري اين دوره آموزشي شاهد ارتقاء بيش از پيش شناسايي و گزارش دهي موارد سل و عملكرد آزمايشگاهها باشيم.

براساس این گزارش، مهمترین محورهای مورد بحث در این کارگاه آموزشی؛ اپيدميولو‍ژي بيماري سل در جهان، ايران و استان، استانداردسازي و كنترل كيفي در آزمايشگاه سل، كليات اصول ايمني زيستي در آزمايشگاههاي سل، معرفي پرونده بيماران مسلول و پايش درمان بيماران، سل مقاوم به درمان، نرم افزار آنلاين ثبت و آناليز داده هاي بيماران مبتلا به سل، داروهاي تركيبي ضد سل، مديريت خطر در حين انتقال نمونه و كار عملي در آزمايشگاه بود .