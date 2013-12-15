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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

فعاليت 450 آزمايشگاه تشخيص سل در كشور

فعاليت 450 آزمايشگاه تشخيص سل در كشور

كارشناس آزمايشگاههاي مرجع سلامت وزارت بهداشت، از فعالیت 452 آزمايشگاه تشخيص بيماري سل در مراكز بهداشتي درماني كشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفي قلمي نوبر گفت: از اين تعداد آزمايشگاهها 396 مورد در زمينه اسمير با ديد مستقيم ميكروب سل، 46 مورد آزمايشگاه كشت، 9 مورد آزمايشگاه مرجع منطقه اي سل و يك آزمايشگاه ملي مرجع سل فعاليت دارند.

وی در ادامه هدف از برگزاري كارگاه آموزشي سل را ارتقاي دانش شناسايي، استانداردسازي روشها، كنترل كيفي و ايمني در آزمايشگاه هاي سل استان عنوان كرد و افزود: اميد است پس از برگزاري اين دوره آموزشي شاهد ارتقاء بيش از پيش شناسايي و گزارش دهي موارد سل و عملكرد آزمايشگاهها باشيم.

براساس این گزارش، مهمترین محورهای مورد بحث در این کارگاه آموزشی؛ اپيدميولو‍ژي بيماري سل در جهان، ايران و استان، استانداردسازي و كنترل كيفي در آزمايشگاه سل، كليات اصول ايمني زيستي در آزمايشگاههاي سل، معرفي پرونده بيماران مسلول و پايش درمان بيماران، سل مقاوم به درمان، نرم افزار آنلاين ثبت و آناليز داده هاي بيماران مبتلا به سل، داروهاي تركيبي ضد سل، مديريت خطر در حين انتقال نمونه و كار عملي در آزمايشگاه بود .

کد مطلب 2195827

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