دولت هر چه زودتر باید پاسخ گستاخی آمریکا را بدهد/ انتقاد از لایحه بودجه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب ضمن تشکر از دولت در تسلیم به موقع بودجه سال 93 به مجلس گفت: به نظر می‌رسد بودجه سال 93 متضمن خلق حماسه اقتصادی نیست، مگر مجلس با تفاهم دولت به راهکار جدیدی برسند.

حبیبی با اشاره به اهمیت بودجه سال آینده اظهار داشت: بودجه نفت قلب بودجه سنواتی محسوب می‌شود علیرغم اینکه آقای روحانی انتقاداتی به دولت گذشته در حوزه سیاستهای نفتی داشتند ولی بودجه 93 نفت و ارتباطش با بودجه کل کشور به سبک گذشته است.

دبیرکل حزب موتلفه ادامه داد: حزب در سال‌های گذشته چه در دولت قبل و چه در دولت آقای خاتمی به نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی به خصوص در حوزه نفت ایرادات حقوقی، برنامه‌ای و بودجه‌ای را مطرح کرد ولی متأسفانه دولتها به آن توجه نکردند و آسیب‌های آن را نیز متحمل شدند.

وی به تشریح مهمترین ایرادات و اشکالات بودجه 93 پرداخت و تصریح کرد:‌ بودجه 93 فاقد ردیف درآمدی ویژه به نام انفال است،‌لذا مغایر اصل 45 قانون اساسی است. بودجه 93 بر خلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی تدوین شده است. اصل 52 قانون اساسی می‌گوید بودجه باید به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود تهیه شود.

«اولین قانون حاکم بر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی قانون محاسبات عمومی است. بند الف تبصره 2 قانون بودجه 93 مغایر ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی است. لذا بخشهای نجومی از درآمد عمومی که جزو دریافت‌های دولت محسوب می‌شود به خزانه واریز نمی‌شود؛ به همین دلیل بودجه 93 مغایر اصل 53، 52 قانون اساسی است.»

حبیبی با اشاره به اشکال سوم بودجه افزود: به موجب بند الف تبصره 25 قانون بودجه سال 93 شرکت ملی نفت که یک شرکت دولتی است سهامی اعلام شده است. این رویکرد مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت است به موجب مفاد تبصره 25 نیمی از درآمد نفت کشور اختصاص به شرکت ملی نفت به عنوان سهم شرکت پیدا می‌کند. این رویکرد یعنی بردن نفت از سفره مردم به سفره شرکت ملی نفت!

دبیرکل حزب موتلفه خاطرنشان کرد: به موجب گزارش تفریغ بودجه سالهای 86 تا90 حساب فی مابین شرکت ملی نفت با خزانه و نیز بانک مرکزی تسویه نشده است. این نشان می‌دهد ساز و کار تبصره 2 قانون بودجه که تکرار همین بند از بودجه سالهای گذشته است در شفاف‌سازی درآمد عمومی و درآمدهای نفتی موفق نبوده است.

وی تاکید کرد: از دولت و مجلس درخواست داریم با اجرای اصل 52 و 53 قانون اساسی به سمت شفاف‌سازی درآمدهای نفتی بروند و با اجرای اصل 45 قانون اساسی دیگر درآمدهای مربوط به انفال را در بودجه‌ریزی لحاظ کنند.

حبیبی درباره بد عهدی آمریکایی‌ها نسبت به تعهدات خود در توافقنامه ژنو گفت: قبلاً تاکید کرده‌ایم که اعتمادی به آمریکائیها نیست. افزودن 17 شرکت به فهرست تحریم ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشانه بزرگ این بدعهدی و پیمان‌شکنی است.

دبیرکل حزب موتلفه افزود: طبیعی است اگر این روند ادامه داشته باشد توافقنامه ژنو یک کاغذ پاره بیش نیست. به عقیده ما بازگشت کارشناسان ایرانی از گفتگوهای وین به کشور کمترین واکنش است که می‌شد به این بدعهدی کرد.

وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی یادآور شد: مقامات آمریکایی می‌گویند سیاست واشنگتن در ارتباط با ایران تغییری نکرده است. ظرف 6 ماه آینده فشارها از طریق تحریم ادامه می‌یابد. سئوال ما این است پس آنچه در توافقنامه ژنو آمده است، چیست؟

حبیبی افزود: دولت هر چه زودتر باید پاسخ گستاخی آمریکا را بدهد و مردم نیز این انتظار را دارند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین بیان داشت: دولت به عنوان اعتمادسازی و حسن نیت یک سویه توافق را عمل کرد. ولی آمریکایی‌ها به توافق خودشان عمل نکرده‌اند در حالی که قرار بود اقدامات دو طرف متوازن و همزمان باشد.

وی افزود: گزارش آژانس از تهران حکایت از پیشگامی ما در عمل به تعهدات بوده است.

حبیبی همچنین در مورد نامه 9 نفر به رئیس جمهور مبنی بر اینکه فتنه‌ای در کار نبوده و حوادث سال 88 محصول یک سوء تفاهم است، بیان داشت: با این همه عکس و فیلم و صدا از فتنه سال 88 برچسب سوء تفاهم به آن زدن از عجایب روزگار ماست. ما می‌ترسیم یک روزی به عزاداران حسینی اعلام کنند، حادثه کربلا محصول یک سوء تفاهم بوده است یزید را ببخشید و بساط شعائر الهی عاشورا جمع کنید.

دبیرکل حزب موتلفه افزود: فتنه سال 88 یک سناریویی برای براندازی نظام و همراهی با سرویسهای اطلاعاتی دشمن با راه‌اندازی یک نبرد نرم بود، چگونه می‌شود آن را انکار کرد و بگوئیم محصول یک سوء تفاهم بوده است.

وی تصریح کرد: آقایان می‌گویند ما ببخشیم، چه چیز را ببخشیم. جنایت علیه ملت، خیانت علیه رای ملت را ببخشیم. فرض کنیم این طرف ببخشد، آن طرف که هنوز حاضر نیست از لاک اپوزیسیون خارج شود. هنوز بر طبل فتنه می‌کوبد. آقایان در مراسم 16 آذر در برخی دانشگاهها باز تولید فتنه را ندیدند چرا همچنان آدرس را غلط به مردم و مسئولان می‌دهند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: معظم له فرمودند: «تهاجم فرهنگی آمریکا عینیات انکارناپذیری یافته است» ما باید به این مهم توجه کنیم که نبرد نرم در ابعاد دیگر ادامه دارد. نخبگان و مردم انقلابی نباید از این مهم غفلت کنند. برخی دانشگاهها دوباره جولانگاه جریانهای منحرف سیاسی شده است. باید جلوی باز تولید فتنه را بگیریم.

حبیبی تاکید کرد: توجه دولت به امر خطیر فرهنگ در بودجه 93 متناسب با تهاجم فرهنگی دشمن نیست. امیدوارم مجلس و دولت به این امر مهم همت بگمارند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در باره انتخاب هیأت رئیسه جدید جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: انتخاب هیأت رئیسه جدید با حضور نمایندگان حزب موتلفه اسلامی صورت گرفته و مورد تایید ما است و امیدواریم با انتخاب آقای باهنر به عنوان رئیس جدید و سایر اعضاء هیأت رئیسه جبهه، پیمودن راهی که مرحوم استاد عسکراولادی ترسیم کرده‌اند با قدرت و جامعیت کامل ادامه یابد.

وی در پایان با گرامیداشت اربعین حسینی و با اشاره به برگزاری شکوهمند مراسم چهلمین روز درگذشت استاد فرزانه مرحوم حبیب‌الله عسگراولای از همه کسانی که در این مراسم شرکت کردند یا پیام فرستادند، تشکر کرد.