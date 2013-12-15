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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

سعدالدین خبر داد:

158 میلیون دلار مواد معدنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد

158 میلیون دلار مواد معدنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از صادرات 158 میلیون و 192 هزار و 736 دلار محصولات معدنی از طریق گمرکات استان به بازارهای خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدالدین روز یکشنبه با اعلام این مطلب افزود:  26 درصد از کل صادرات هشت ماهه گمرکات کرمانشاه  را محصولات معدنی  به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: از آغاز سال جاري تاکنون،  158 ميليون و 192 هزار و 736 دلار محصولات معدنی از طريق گمرکات استان به خارج صادر شده که اين ميزان از حیث ارزش 26 درصد و از نظر وزن 83 درصد از کل صادرات استان را در بر می گیرد.

سعدالدین خاطرنشان کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری محصولات معدنی  و مصنوعات آن سهم نخست میزان صادرات استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با بیان اینکه پس از محصولات معدنی، موادپلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن، رتبه دوم را در استان به خود اختصاص داده‌اند، یادآور شد: میزان صادرات این محصول 130 میلیون و 190 هزار و 271 دلار بوده که این کالا نیز سهم 21 درصدی از کل صادرات استان را دارد.

مدیرکل گمکرات استان کرمانشاه در ادامه و با اشاره به صادرات 109 میلیون دلاری محصولات صنایع غذایی  از استان در هشت ماهه نخست  سال جاری، تصریح کرد: سهم این محصول  از کل صادرات استان نیز 18 درصد است.

سعدالدین با اشاره به سهم 12 درصدی محصولات نباتی در هشت ماهه نخست سال جاری، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد صادرات 72 میلیون دلاری محصولات نباتی از استان هستیم.

وی در پایان و با اشاره به صادرات حیوانات زنده و محصولات حیوانی از استان در مدت هشت ماهه نخست امسال، گفت: در این مدت 37 میلیون و 839  هزار دلار صادرات داشته ایم که این کالا نیز شش درصد از سهم کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

 

 

کد مطلب 2195831

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