158 میلیون دلار مواد معدنی از گمرکات کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدالدین روز یکشنبه با اعلام این مطلب افزود: 26 درصد از کل صادرات هشت ماهه گمرکات کرمانشاه را محصولات معدنی به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: از آغاز سال جاري تاکنون، 158 ميليون و 192 هزار و 736 دلار محصولات معدنی از طريق گمرکات استان به خارج صادر شده که اين ميزان از حیث ارزش 26 درصد و از نظر وزن 83 درصد از کل صادرات استان را در بر می گیرد.

سعدالدین خاطرنشان کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری محصولات معدنی و مصنوعات آن سهم نخست میزان صادرات استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با بیان اینکه پس از محصولات معدنی، موادپلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آن، رتبه دوم را در استان به خود اختصاص داده‌اند، یادآور شد: میزان صادرات این محصول 130 میلیون و 190 هزار و 271 دلار بوده که این کالا نیز سهم 21 درصدی از کل صادرات استان را دارد.

مدیرکل گمکرات استان کرمانشاه در ادامه و با اشاره به صادرات 109 میلیون دلاری محصولات صنایع غذایی از استان در هشت ماهه نخست سال جاری، تصریح کرد: سهم این محصول از کل صادرات استان نیز 18 درصد است.

سعدالدین با اشاره به سهم 12 درصدی محصولات نباتی در هشت ماهه نخست سال جاری، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهد صادرات 72 میلیون دلاری محصولات نباتی از استان هستیم.