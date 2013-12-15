گازرسانی در گیلان باید و نبایدها/ الزامات صرفه جویی مصرف گاز در فصل سرد سال

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم ضمن بررسی روند گازرسانی در گیلان در درباره راهکارهای صرفه‌ جویی در مصرف گاز طبیعی در فصل سرد سال با " سید جلال نور موسوی " مدیر عامل شرکت گاز استان گفتگو کنیم، آنچه می خوانید حاصل این گفتگو است.

مهر- چند طرح گازرسانی در استان در حال اجراست و چند درصد از روستاها و شهرهای گیلان از نعمت گاز طبیعی بهره ‌مند هستند؟

نور موسوی: حدود 217 روستا دارای پیمانکار هستند و در 120 روستا نیز عملیات اجرایی آغاز شده‌ که در برخی از این روستاها عملیات اجرایی به پایان رسیده و برخی نیز مراحل اولیه را سپری می ‌کنند.

روستاهایی که به طور متوسط هفت تا هفت و نیم کیلومتر مربع است با حدود دو کیلومتر مربع کار اجرایی مردم شاهد اجرای پروژه گازرسانی در روستای خود هستند و روند متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌ های اجرایی هم ‌اکنون 69 در صد است به‌ عبارتی نیمی از شبکه‌ های مورد نیاز این روستاها اجرا شده است.

برای تامین گاز مورد نیاز این روستاها باید ایستگاه ‌های گازرسانی نیز آماده شوند و 19 ایستگاه در قالب دو پیمان هم ‌اکنون پیمانکار دارند و نسبت به عملیات اجرایی ایستگاه‌ ها همزمان با عملیات اجرایی گازرسانی اقدام شده و این در حالیست که فرآیند خرید نیز خود شامل انعقاد قرارداد با پیمانکار است.

در بخش شهری نیز چهار شهر دیلمان، جیرنده و بره سر دارای یک پیمانکار و شهر ماکلوان نیز جداگانه دارای پیمانکار است که عملیات اجرایی در شهر دیلمان به پایان رسیده و با تکمیل ایستگاه ورودی شهر قابلیت تزریق گاز در این بخش وجود دارد.

در شهر جیرنده نیز کار اجرایی داخل شهر به پایان رسیده اما نصب ایستگاه و خط ورودی آن در حال انجام است که در حدود سه ماه به طول خواهد انجامید.

در شهر بره سر نیز پنج کیلومتر کار اجرایی انجام شده و بقیه شبکه گذاری داخل شهر در اوایل سال آینده اجرا می ‌شود و گاز دو شهر جیرنده و بره سر نیز از یک ایستگاه که در پشت کلا بره سر واقع شده تزریق گاز شده و در شهر ماکلوان 25 در صد از کار اجرایی انجام شده است.

مهر- تا چه زمانی این چهار شهر از نعمت گاز بهره‌ مند خواهند شد؟

نورموسوی: براساس آخرین نشستی که با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه برخی از مسئولان استانی برگزار شد مقرر شده بود تا پایان آذر ماه سال جاری پروژه آماده شود و این امر منوط به اخذ تسهیلات از بانک عامل در اول آبان ماه سال جاری بوده است.

متاسفانه هنوز این تسهیلات اختصاص نیافته و شرکت گاز بر اساس تعهد خود در پایان این ماه باید ایستگاه نصب می کرد که هم‌ اکنون در حال انجام است.

در صورت شرایط جوی نامناسب ممکن است ایستگاه با یک هفته تاخیر نصب شود تا تزریق گاز دیلمان صورت گیرد البته از نظر استاندارد به انشعابات باید تزریق گاز صورت گیرد تا پیمانکار انشعابات که همان پیمانکار شبکه گذاری است نصب انشعابات را آغاز کند.

یک فاز شهر جیرنده به ‌طول 9 کیلومتر مربع و در بره سر نیز به طول پنج کیلومتر مربع شروع شده و از اوایل سال 90 به بعد به اینجا رسیده چون با تغییر طراحی روبرو بود هر دو شهر جیرنده و بره سر دوباره به مناقصه گذاشته شد.

مهر- قرار بود در هفته دولت سال 90 گازرسانی در بره سر به بهره‌ برداری برسد ؟

نورموسوی: براساس تغییرات ایجاد شده زمان بندی در بهره‌ برداری تغییر یافته‌ و در جیرنده حدود 27 کیلومتر مربع کار انجام شده است که پس از تکمیل نصب ایستگاه در شهر بره سر نیز عملیات آغاز می ‌شود تا در اوایل سال آینده در این شهر نیز تزریق گاز صورت گیرد.

مهر- آقای نور موسوی وضعیت گازرسانی در مناطق جلگه ای گیلان به چه صورت است و پیش بینی می ‌کنید روند گازرسانی در این بخش چه زمانی به پایان برسد؟

نورموسوی: روند توسعه گازرسانی در روستاها در سال گذشته دچار یک اختلال شد به دلیل مسائلی که مربوط به منابع مالی می ‌شد و با تغییری که در نرخ ارز در مرداد ماه سال گذشته ایجاد شد شرکت گاز در تامین لوله با مشکلاتی مواجه شد مانع از اتمام پروژه با نرخ بودجه مصوب شد.

در این اساس عملیات گازرسانی در این روستاها به سال 92 موکول شد در این سال نیز با تدوین برنامه مفصلی بر اساس تأمین منابع مالی بیشتر قرار بود کار انجام شود اما بودجه همان اعتبار پیش ‌بینی شده اولیه بود و هیچ گونه اعتباری افزایش نیافت به همین دلیل برنامه‌ها کمتر شد با وجود این مسئله در سال گذشته 140 روستا گازرسانی شد و امسال نیز همین روال دنبال می ‌شود.

مهر- شما وعده داده بودید که تا پایان سال جاری به همه روستاهای بخش جلگه ‌ای گازرسانی خواهد شد دراین ‌باره چه صحبتی دارید؟

نورموسوی: باقیمانده روستاهای بخش جلگه ‌ای در سال 93 گازدار خواهد شد با توجه به اینکه در دو سال گذشته اگر قیمت تنها دلار مبنای کار قرار گیرد با سه برابر شدن آن پروژه‌ های اجرایی شرکت گاز استان نیز به یک‌ سوم کاهش خواهد یافت و این در حالی است که ما حدود 60 در صد از کار انجام شده و فقط 35 تا 40 در صد از کار از سال 91 به سال 92 انتقال پیدا کرد.

به یقین این روند در سال 92 نیز تکرار شد یعنی تنها 60 در صد از کار انجام می ‌شود و باقیمانده به همراه 35 در صد سال 91 به سال آینده انتقال می‌ یابد بر این اساس حدود 60 در صد از برنامه ‌های سال جاری به سال آینده منتقل می ‌شود.

مهر- وضعیت گیلان از این لحاظ در مقایسه با سایر مناطق روستایی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

نورموسوی: در گیلان هزار و 193 روستای گازدار با 200 هزار خانوار و 65.4 در صد پوشش جمعیتی وجود دارد و در سطح کشور از نظر تعداد روستاهای گازدار شده گیلان رتبه دوم را بعد از مازندران به خود اختصاص داده و از نظر درصدی نیز رتبه هفتم کشوری را در همه ردیف‌ ها مانند انشعابات، مشترکان و تعداد روستا از آن خود کرد است.

برخی از استان ‌های متراکم مانند تهران، قم، اراک و سمنان که فضای کمتری را برای توسعه گازرسانی در اختیار دارند رتبه بالاتری دارند و رتبه گیلان در همه شاخص ‌ها بین هفتم تا هشتم قرار دارد و متوسطه بهره ‌مندی گاز روستایی در کشور نیز 56 در صد است.

مهر- عملیات گازرسانی در منطقه بالا محله پاشاکی سالهاست که نیمه‌ کاره رها شده است، چرا؟

نورموسوی: در این منطقه اصلاً عملیات گازرسانی شروع نشده و این روستا در میان برنامه ‌های امسال قرار داشت که آبان ‌ماه باید براساس مستندات نسبت به تامین پیمانکار اقدام می‌شد اما با مسائلی مانند ثابت بودن بودجه این شرکت در سال 92 و افزایش قیمت‌ ها پروژه‌ هایی که باید در نیمه دوم سال اجرا می‌ شد راکد شده تا زمانی که منابع مالی مورد نیاز تأمین شود.

با وجود این روند تامین پیمانکار به گون ‌ای انجام می ‌شود که در سال 93 گازرسانی به این روستا انجام شود و طبق قانون 45 روز مناقصه ها و یک ماه نیز برای خود اخذ تأئیدیه های مربوطه زمان می برد که اگر دو ماه قبل از اتمام سال جاری فعالیت ‌ها شروع شود در ابتدای سال آینده نیز عملیات اجرایی آغاز و هفت روستای منطقه گازدار خواهند شد.

مهر- گازرسانی به روستاهای استان چه زمانی به پایان می ‌رسد و همه روستاهای گیلان از نعمت گاز بهره ‌مند خواهند شد؟

نورموسوی: براساس برنامه‌ ریزی‌های انجام شده حدود هزار و 960 روستای دارای قابلیت فنی تا سال 95 باید به تناسب خود بودجه ‌های تخصیص یافته گازدار شود که هزینه‌ های بسیار بالایی را در بر می‌ گیرد.

مهر- سالانه چند متر مکعب گاز در گیلان مصرف می ‌شود از نظر کارشناسی فکر می ‌کنید چه درصدی از این میزان به دلیل شیوه ‌های نامناسب مصرف تلف می‌ شود؟

نورموسوی: قبل از ورود نیروگاه پره سر به مدار بهره برداری مصرف دو نیروگاه و مصارف عمده و خانگی حدود چهار و نیم میلیارد متر مکعب است و پیش‌ بینی می ‌شود با افتتاح نیروگاه پره سر یک میلیارد متر مکعب دیگر به مصرف استان افزوده شود.

در سال گذشته مقدار 35 در صد یعنی حدود 1.7 میلیارد متر مکعب گاز از سوی بخش خانگی مصرف شد و هدف شرکت گاز صرفه ‌جویی در این بخش است و مردم استان نیز باید در راستای تحقق اهداف این شرکت همکاری داشته باشند.

همچنین مسائل فرهنگی در بهینه ‌سازی و صرفه ‌جویی در مصرف گاز بسیار تأثیرگذار است و طی ارزیابی ‌های انجام شده از میزان مصرف هفت ساله در استان نشان می‌ دهد که تقریباً در هر سال میزان مصرف 1.7 میلیارد متر مکعب در گیلان ثابت بوده و این در حالیست که 10 تا 11 در صد میزان گازرسانی در استان افزایش یافته است.

در بخش تجهیزات و بخاری ها نیز متاسفانه میزان مصرف براساس رده A و B اصلاً در استان وجود ندارد و در رده C نیز پائین است.

مهر- چرا باید این ‌گونه باشد ؟

نورموسوی: بر این اساس تکنولوژی ‌های جدید باید در تولید وسایل گرمایشی مصرف انرژی کاهش یابد و این در حالیست که از راه‌ های دیگر انتقال انرژی در سالن ها و مرغداری ها می ‌توان بهره برد با وجود این، در بخش تجهیزات صنایع باید کوشا باشند و تجهیزاتی با راندمان بیشتر تولید کنند.