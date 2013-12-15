قدردانی شش تشکل دانشجویی از آیت الله نوری همدانی به مناسبت سالگرد 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي تهران در نامه ای خطاب به حضرت آيت الله العظمي نوري همداني، به مناسبت چهارمين سالروز حماسه تاريخي "9دي" قدردانی کردند.

متن نامه به این شرح است:

محضر مرجع عاليقدر جهان تشيع

حضرت آيت الله العظمي حسين نوري همداني(مد ظله العالي)

سلام عليكم

از همان آغاز وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي ايران كه بنايش بر حمايت از مستضعفان و حق طلبان و مقابله با زورگويان و سلطه طلبان عالم گذاشته شد، مستكبران عالم در برابر آن قد علم كردند و به هيچ وجه نخواستند نظام مبتني بر مباني ديني را در دنياي مادي گراي خود بپذيرند. همين امر بود كه در طول سال هاي حيات نظام مقدس اسلامي، انواع توطئه ها و دشمني ها نسبت به جمهوري اسلامي و ملت ايران، از سوي دشمنان قسم خورده پي گرفته شد و آن ها از هيچ فرصتي براي ضربه زدن و براندازي جمهوري اسلامي دريغ نكردند.

در بين همه ي خدعه ها و جنايت هايي كه نسبت به مردم ايران صورت پذيرفت، جنايت بزرگ سال 88 و ايجاد فتنه اي عميق و گسترده در كشور، اما پيچيدگي هاي ديگري داشت. اين بار دشمنان، اعتماد ملت به نظام و تفرقه اندازي بين اقشار مختلف مردم را نشانه رفتند و براي نيل به اين خواسته ي شوم خود، البته نوكران داخلي شان را خيلي زود به خط كردند.

آنچه پس از انتخابات سال 88 به وقوع پيوست، جنايتي تاريخي در حق ملت بزرگ ايران و نظام مقدس اسلامي بود كه با رهبري آمريكا و اسرائيل در خارج از كشور و سران خيانت كار فتنه در داخل از كشور پيگيري شد. در فتنه 88 كساني كه شعار قانون مداري و دموكراسي خواهي شان گوش فلك را كر كرده بود، بي شرمانه مقابل راي ده ها ميليوني مردم قد علم كردند و آنگاه كه با "نه" معنادار آن ها مواجهه شدند، در پي انتقام گيري سخت از ملت بر آمدند و البته در اين مسير تا آنجا كه توانستند پيش رفتند.

اما در اين بين بار ديگر جايگاه رفيع ولايت به داد كشور رسيد و شكيبايي ها و روشنگري هاي كشتي بان انقلاب اسلامي، همه ي فتنه ها و توطئه هاي، خيانت كاران به مردم را خنثي كرد كه در نهايت حماسه عظيم و تاريخي "9دي" نتيجه آن شد.

انتخابات اخير رياست جمهوري نير تاييدي ديگر بر حقانيت نظام اسلامي و روسياهي سران و عوامل فتنه سال 88 بود، چرا كه بار ديگر بر همگان روشن شد كه نظام مظلوم و البته مقتدر جمهوري اسلامي، در حالي چهار سال قبل با اتهام تقلب 12 ميليون راي، زخم فتنه را متحمل شد، كه در خرداد 92 نشان داد، حتي از 261 هزار راي مردم هم نخواهد گذشت.

با اين همه، آنچه قابل تامل است اين است كه؛ در حالي كه نظام مقدس اسلامي و كيان اسلام عزيز، مورد هجمه تمام عيار دشمنان خارجي و ايادي داخلي آن ها قرار گرفته بود، مع الاسف برخي از خواص كه از آن ها انتظار مي رفت نسبت به اين همه جنايت و خيانت هاي دشمنان، بي تفاوت نباشند و به حمايت از ملت و نظام اسلامي به پا خيزند، اما يا بي تفاوتي پيشه كردند و يا اين كه هم نوا با اسرائيل و آمريكا و سران خائن فتنه در انتقام گيري از مردم شريك شدند.

تاسف بيشتر آنجايي است كه حتي برخي از كساني كه همه اعتبار و آبروي شان به بركت اسلام عزيز و نظام مقدس اسلامي است، و انتظار مي رفت در شرايطي كه دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي نسبت به نظام اسلامي طمع كرده بودند و براي براندازي آن، همه ي قواي خود را به ميدان آورده بودند، اين افراد نيز به دفاع از اسلام و نظام اسلامي و حمايت از ملت بزرگ ايران بپا خيزند، اما عافيت طلبي و تنزه طلبي مانع موضع گيري به موقع و بجا از سوي آن ها شد و بي تفاوتي آن ها، ترديد افكني بيشتر در فضاي فتنه آلود را در پي داشت و موجبات گستاخي هر چه بيشتر دشمنان را به وجود آورد و بدينسان آب در آسياب دشمن ريختند. بطوري كه همين بي تفاوتي ها مايه مسرت دشمنان را نيز موجب شد.

اما در اين بين بودند مردان با بصيرت و شجاعي كه ترجيح دادند در صف ملت قرار بگيرند و در حمايت از ولي خود، در فضاي فتنه آلود به روشنگري و بصيرت افزايي پرداختند. در اين بين نام مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي حسين نوري همداني(مدظله العالي) به روشني مي درخشد و اين افتخار بزرگ را در تاريخ زندگي سراسر مجاهدت علمي و انقلابي حضرتعالي ثبت كرده است كه در مصاف حق و باطل نه بي تفاوت كه آشكارا در جبهه حق طلبان حضور داشته ايد.

ملت بزرگ ايران به وضوح مشاهده كرد كه در فضاي غبارآلود سال 88، حضرتعالي روزمرگي و تنزه طلبي را از اطراف خويش زدوديد و با اتخاذ مواضعي انقلابي و شجاعانه، در مقابل كساني كه اسلام و جمهوري اسلامي را همواره اصلي ترين مانع نيل به اهداف شوم شان مي پندارند، قد علم كرديد و نام خود را جزء عوامل وقوع حماسه تاريخي "9دي" ثبت كرديد.

ما دانشجويان دانشگاه هاي تهران، ضمن ابراز غروز و افتخار از داشتن چنين عالم و مرجع با بصيرت و شجاعي، بر خود لازم مي دانيم، در آستانه چهارمين سالروز وقوع حماسه غرورآفرين و تاريخي "9دي"، مراتب سپاس و قدرداني خود را به خاطر آن همه روشنگري ها و موضع گيري هاي به موقع و انقلابي، از اعماق دل و با تمام وجود نثار حضرتتان كنيم و طول عمر با عزت حضرتعالي را براي خدمت گذاري هر چه بيشتر در راه اسلام عزيز، از خداوند منان بخواهيم.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

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