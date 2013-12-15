معارف مکتب اهل بیت(ع) بدون افراط و تفریط معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار معاون ارتباطات و امور بینالملل جامعه المصطفی در سخنانی اظهار داشت: اگر علوم و مکتب ناب تشیع به صورت متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بیان شود، مردم جهان آن را به راحتی پذیرفته و با آن همسو میشوند.
وی در ادامه با اشاره به فطرت پاک افراد در درک مطالب وحیانی و انوار حقه الهی خاطرنشان کرد: تمامی انسانها بر فطرت و عقل پاک آفریده شدهاند و از آنجا که مبانی تشیع بر پایه عقل است، پذیرفتن آن برای مردم جهان امری آسان برشمرده میشود که نیاز به ترویج، تبیین و تبلیغ گسترده دارد.
تحصیل 30 هزار طلبه در جامعة المصطفی
در ادامه این دیدار معاون ارتباطات و بین الملل جامعةالمصطفی نیز در سخنانی ابراز داشت: تلاش جامعةالمصطفی تبیین مبانی تشیع است و از آنجا که پایه تمام مبانی تشیع به عقلانیت ختم میشود سبب شیفتگی اهل سنت، مسیحیان و دیگر ادیان و گرایش آنها به سوی مکتب شیعه است.
حجتالاسلام والمسلمین حکیم الهی با اشاره به طلاب مشغول به تحصیل در این دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر 30 هزار طلبه که نیمی از آنان در خارج از کشور و نیمی دیگر در داخل کشور در استانهای گرگان، اصفهان، مشهد و تبریز به تحصیل علوم اهلبیت(ع) اشتغال دارند و سطوح درسی خود را تا انتهای درس خارج و اجتهاد ادامه میدهند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، معاون ارتباطات و بینالملل جامعةالمصطفی در پایان با اشاره به این نکته که بسیاری از دانشآموختگان این مرکز در حال تدریس در درس خارج در داخل و خارج کشور هستند بیان داشت: امروزه بسیاری از دانشآموختگان جامعةالمصطفی دروس خارج را تدریس میکنند و هماکنون در عربستان سعودی حوزههای شیعی مشغول به فعالیت هستند که کرسیهای درس خارج در آنجا دایر است.
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