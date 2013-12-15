جشنواره سیریک نیازمند تعامل بااهالی فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهر زاده پیش ازظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره سیریک که در حوزه هنری استان برگزار شد، بیان داشت: این جشنواره به مدت یک هفته از پنجم تا یازدهم بهمن ماه جاری تحت عنوان سیریک شناسی و مسابقات رباتیک و علوم نوین جنوب کشور در شهرستان سیریک برگزار می شود نیازمند تعامل با اهل فرهنگ و هنر است.

طاهرزاده عضو و سخنگوی شورای اسلامی سیریک ضمن اعلام این مطلب گفت: جشنواره علمی فرهنگی سیریک که با هدف سیریک شناسی برگزار می شود برای رسیدن به هدف خود بایدبااهالی فرهنگ و هنر تعامل داشته باشد.

وی از صاحبنظران و اصحاب فرهنگ و هنر خواست برای باشکوه تر برگزار شدن این جشنواره با نظرات و پیشنهادات خود ستاد جشنواره را یای دهند.

وی که در جلسه ای که بهمین منظور در حوزه هنری هرمزگان تشکیل شده بود سخن می گفت، اظهارداشت: در این جشنواره که رویکردی علمی فرهنگی دارد سعی داریم ضمن معرفی شهرستان سیریک که قطب مهمی از دریانوردی و تجارت کشورمان بوده و هست قابلیتها و پتانسیل های موجود را نیز بررسی و به معرض نمایش درآوریم.

در ادامه یوسف زره زاده رئیس شورای اسلامی سیریک گفت: علاوه بر مسابقات علمی رباتیک در بخش فرهنگی جشنواره مسابقات متنوع دیگری چون مسابقه موسیقی "تماشا"، مسابقه شتردوانی، مسابقه بازیهای محلی، مسابقه ماهیگیری خانواده، سیریک گردی و سیریک شناسی نیز برگزار می شود.

در ادامه جلسه عبداله خداکریمی معاون حوزه هنری هرمزگان آمادگی حوزه هنری و همکاری باجشنواره رااعلام کرد و گفت: باتوجه به حجم برنامه ها و تاریخ جشنواره و فرصت کم باقیمانده میتوان بخش هایی از جشنواره راکه به مقوله فرهنگی هنری می پردازد بادعوت از هنرمندان ارتقا بخشید.

وی خواهان امکانی برای شرکت دادن اثار هنرمندان استان دربخش های هنری جشنواره شد.

در این جلسه راهکارهای ارتقا ء جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جشنواره که دومین سال برگزاری اش را پیش رو دارد در بخشی تحت عنوان هنر بانوان که شرکت کنندگان غذاهای محلی راپخت و بفروش می رسانند از کودکان سرطانی نیز حمایت می کند.