استراتژی راهبردی شهر رشت مغفول مانده است

فاطمه قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستیابی به شهر سالم با تشریک مساعی، همدلی و همیاری میسر خواهد شد، افزود: در ستاد توسعه پایدار بحث بالندگی سازمان ‌های مردم نهاد نیز وجود دارد، هر جا که ارگان‌ های دولتی نتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند این انجمن ‌ها به عنوان بازوهای حمایتی و برای پشتیبانی و تقویت دولت اقدام خواهند کرد.

وی اظهارداشت: همچنین در گیلان سازمان‌ های مردم نهاد در حوزه های مختلف پیشگیری از آسیب های اجتماعی، خیریه، توانمندسازی، زیست محیطی و غیره فعالیت می کنند، ماهیت ذاتی ستاد توسعه پایدار نیز رشد در همه ابعاد توسعه است و بطور طبیعی باید با تمامی بخش ‌های غیر دولتی ارتباط برقرار کند.

رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت گفت: وجود سازمان‌ های غیر دولتی موثر در کنار حضور سازمان ‌های دولتی با برنامه می‌ تواند ظرفیت ‌های وسیعی برای پایداری فراهم کند.

وی با بیان اینکه وظیفه ستاد توسعه پایدار برقراری ارتباط با سازمان ‌های بین المللی نیز است، اذعان داشت: این بخش نیز در ارگان های دولتی مغفول مانده است.

قدیمی به مغفول ماندن استراتژی راهبردی شهر رشت براساس افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهارداشت: اکثر شهرداری های درجه پائین تر استان های همجوار گیلان دارای برنامه استراتژی توسعه شهری سی دی اس هستند اما این کار در رشت انجام نگرفته و برنامه های تهیه شده نیز کاربردی نیست.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با تهیه سی دی اس توسعه شهری در رشت بصورت کاربردی و حمایت اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر رشت و شهردار منتخب و تمامی همکاران در سایر حوزه های شهرداری به سمت عملیاتی شدن برنامه‌ ها پیش رود.