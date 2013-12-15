بارش برف در شهرستان بهار مسافران عبوری از گلوگاه غرب کشور را دچار مشکل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین بارش سنگین و بی سابقه برف در شهرستان بهار، خودروهای عبوری از گلوگاه غرب کشور به علت مسدود شدن راه قادر به حرکت نیستند، لذا در حال حاضر دستگاه های خدمات رسان شهرستان برای ارائه خدمات اقدام به برف روبی معابراصلی و فرعی، کمک رسانی به خودروهاو مسافران وتجهیز مساجدو حسینیه های بین راهی برای اسکان مسافران کردند.

اسکان مسافران تا زمان بازگشایی کامل جاده ها و پذیرایی از مسافران با ارائه جیره غذایی، پتو و وسایل گرمایشی انجام شده است که تعدادی از مسافران نیز در شهرداری صالح آباد اسکان داده شدند.

شهردار صالح آباد در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: اکیپ برف روبی به صورت شبانه روزی در حال بازگشایی معابر فرعی است.

احمد رسولی عنوان داشت: مجموعه این عوامل موجب شد،بازدید فرماندار و رئیس جمعیت هلال احمر مسئول مدیریت بحران فرمانداری شهرستان بهار از محل استقرار مسافران با رضایت خاطر همراه بود.