به گزارش خبرگزاری مهر ، اعضای هیات پارلمانی اروپا که برای سفری 6 روزه، جمعه (22آذر) وارد تهران شد، امروز یکشنبه (24آذر) با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار میکند.
اعضای هیات پارلمانی اروپا فردا دوشنبه (25آذر) با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه دیدار میکنند.
بر اساس این گزارش اعضای هیات پارلمانی اروپا روز سهشنبه (26آذر) با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، خانواده شهدای هستهای و دکتر علیلاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار می کنند.
هیات پارلمانی اروپا صبح چهارشنبه (26آذر) پس از دیدار و رایزنی با مقامات سیاسی کشورمان، ایران را ترک میکند.
اعضای هیات پارلمان اروپا فردا با هاشمی رفسنجانی دیدار می کنند/ دیدار با رئیس مجلس و وزیر خارجه برنامه روز سه شنبه
اعضای هیات پارلمانی اروپا فردا دوشنبه با علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی و محمد جواد ظریف دیدار میکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، اعضای هیات پارلمانی اروپا که برای سفری 6 روزه، جمعه (22آذر) وارد تهران شد، امروز یکشنبه (24آذر) با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار میکند.
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