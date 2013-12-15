افزایش روحیه پژوهش و تحقیق در اساتید و دانشجویان/ دانش و پژوهش، قدرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی محمدی نژاد صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با تبریک به مناسبت هفته پژوهش به تبیین جایگاه پژوهش و علم آموزی از مظهر قرآن و رسول خدا (ص) پرداخت.

جایگاه پژوهش کشور رشد روزافزون داشته است

وی با بیان اینکه سالهای اخیر، جایگاه پژوهش در کشور رشد روزافزونی داشته، تصریح کرد: علم و دانش و پژوهش، قدرت است که دشمنان امروز می خواهند این قدرت را از ما سلب کنند، انقلاب ما برخاسته از نسل جوان است که گردنه های سخت این انقلاب را پشت سرگذاشته و توانسته موفقیت های لازم را برای جمهوری اسلامی کسب کند.

محمدی نژاد با تقدیر از تلاش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پژوهش و تحقیق را از اهم امور و عامل رشد و پویایی جامعه دانست و از اساتید و دانشجویان دانشگاه خواست روحیه پژوهش و تحقیق خود را افزایش دهند.

تحقیق و پژوهش کار اصلی دانشگاه است

در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه آزاد پرند نیز با تبریک این هفته به همه پژوهشگران و دانشجویان بیان کرد: تحقیق و پژوهش کار اصلی دانشگاه است و علاوه بر آن دانشگاه باید با صنعت، اقتصاد و فرهنگ پیوند خورده و باید بتواند در عرصه های مختلف ارزشها و دستاوردهای خود را منصه ظهور برساند.

محمد قمی با بیان اینکه ماهیت پژوهش مهم است، گفت: باید با تحقیق و پژوهش در جهت توسعه و گسترش علم بکوشیم و از بستر فراهم شده استفاده کنیم.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب ما در بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی پیشرفتهای چشمگیری داشته ایم و به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم، مانند موفقیت در انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم که تمام اینها نتیجه ایمان به خدا و تحقیق و تفحص است.

این مسئول افزود: موتور محرکه توسعه همه جانبه و پایدار کشورها تولید علم و آموزش عالی مهم ترین رکن تولید علم کشور است، بنابراین هفته پژوهش فرصت خوبی برای بیان دیدگاه ها در امر پژوهش و دستاوردهای آن است.

انتشار 60 مقاله ISI از سوی واحد پرند

فاطمه رضویان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند هم در سخنانی به بیان دستاوردهای پژوهشی واحد پرند پرداخت و گزارشی از تعداد و عملکرد سایتها، آزمایشگاهها و کارگاههای این واحد، ارائه داد.

وی گفت: با توجه به راه اندازی مرکز رشد واحد برای ترم آینده استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد انجام خواهد شد، تجهیز کامل کارگاه ها و آزمایشگاه های واحد و تأسیس چند آزمایشگاه جدید نظیر آزمایشگاه جوش در دستور کار این حوزه قرار دارد و امکان استفاده از اینترنت خارج از دانشگاه برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اولویت های دیگر این معاونت است.

این مسئول همچنین کسب مقام سوم در دومین دوره مسابقات بین المللی دانشگاه امیر کبیر در رشته رباتیک، کسب مقام سوم در دومین دوره مسابقات ملی رباتیک خوارزمی و کسب مقام چهارم پل کاغذی انجمن بتن آمریکا از افتخارات علمی و پژوهشی این واحد برشمرد.

رضوی یادآور شد: دانشگاه آزاد پرند تاکنون در بخش مقالات ISI تعداد 60 مقاله در بخش مقالات خارجی غیر ISI تعداد 35 مقاله و در بخش مقالات علمی پژوهشی و سایر نشریات خارجی تعداد 106 مقاله ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، مراسم گرامیداشت هفته پژوهش با حضور حجت الاسلام محمدی نژاد امام جمعه شهرستان رباط کریم، محمد قمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، معاونین دانشگاه، اساتید، کارکنان و دانشجویان و جمعی از مسئولین منطقه ای در سالن اجتماعات دانشکده فناوری و اطلاعات این واحد برگزار شد.