برگزاری كلاس آموزشي براي مددجويان كميته امداد توسط دامپزشكي آذرشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمد جعفرزاده یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مددجویان شرکت کننده در این دوره، آموزش هاي پيشگيري ، روش هاي كنترل و كاهش بيماري مشترك بيماريهاي بين انسان و حيوان و افزايش توليد دامي را دریافت کردند .

وي در خصوص اقدامات آموزشی شبکه دامپزشكي آذرشهر اظهار داشت: اين شبكه اقدام به افزايش سطح آگاهي دامداران مددجوي اين شهرستان با همكاري كميته امداد كرده و به دامداران آموزش هاي لازم در زمينه نحوه كنترل بيماري هاي دامي و بالا بردن سطح توليدات دامي ارايه مي دهد .

رييس شبكه دامپزشكي آذرشهر با اشاره به اهميت و نقش غذا با منشاء دامي در سلامت انسان، اضافه كرد: شعار سازمان دامپزشكي دام سالم، غذاي سالم و انسان سالم بوده و بنابراين اين كلاس ها براي تامين سلامت فرآورده هاي دامي و جامعه برگزار مي شود .

جعفرزاده در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان در چنین دوره های آموزشی در زمينه دامي از برنامه هاي واكسيناسيون رايگان دام ها، زمان اجراي اين طرح، اهميت آن و لزوم همكاري ساكنان روستاها در اجراي موفق اين طرح آشنا مي شوند .

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تداوم برگزاری این دوره های اموزشی اعلام کرد: با هماهنگی صورت گرفته با کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قرار بر این گردیده که این کلاسها به صورت دوره ای برای مددجویان دامدار برگزار گردد.