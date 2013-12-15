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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۵

جعفرزاده خبر داد:

برگزاری كلاس آموزشي براي مددجويان كميته امداد توسط دامپزشكي آذرشهر

برگزاری كلاس آموزشي براي مددجويان كميته امداد توسط دامپزشكي آذرشهر

تبریز - خبرگزاری مهر: رييس شبكه دامپزشكي آذرشهر گفت: یک دوره کلاس آموزشی برای مددجویان دامدار کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمد جعفرزاده یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مددجویان شرکت کننده در این دوره،  آموزش هاي پيشگيري ، روش هاي كنترل و كاهش بيماري مشترك بيماريهاي بين انسان و حيوان و افزايش توليد دامي را دریافت کردند .

وي در خصوص اقدامات آموزشی شبکه دامپزشكي آذرشهر اظهار داشت: اين شبكه اقدام به افزايش سطح آگاهي دامداران مددجوي اين شهرستان با همكاري كميته امداد كرده و به دامداران آموزش هاي لازم در زمينه نحوه كنترل بيماري هاي دامي و بالا بردن سطح توليدات دامي ارايه مي دهد .

رييس شبكه دامپزشكي آذرشهر با اشاره به اهميت و نقش غذا با منشاء دامي در سلامت انسان، اضافه كرد: شعار سازمان دامپزشكي دام سالم، غذاي سالم و انسان سالم بوده و بنابراين اين كلاس ها براي تامين سلامت فرآورده هاي دامي و جامعه برگزار مي شود .

جعفرزاده در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت کنندگان در چنین دوره های آموزشی در زمينه دامي از برنامه هاي واكسيناسيون رايگان دام ها، زمان اجراي اين طرح، اهميت آن و لزوم همكاري ساكنان روستاها در اجراي موفق اين طرح آشنا مي شوند .

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای تداوم برگزاری این دوره های اموزشی اعلام کرد: با هماهنگی صورت گرفته با کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قرار بر این گردیده که این کلاسها به صورت دوره ای برای مددجویان دامدار برگزار گردد.

کد مطلب 2195856

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