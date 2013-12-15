شاخص بورس 87 هزار واحدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دماسنج بورس که اولین روز هفته جاری را با روندی نزولی آغاز کرده بود و از کانال 86 هزار واحد به مدار 85 هزار واحد نزول کرده بود، امروز دوباره از کانال 86 هزار واحد گذشته و خود را به قله 87 هزار واحد رساند.

در حال حاضر شاخص کل بورس به رقم 87 هزار و 65 واحد رسیده است که بر این اساس ارزش بازار سرمایه را به 425 هزار میلیاردریال رساند.

با عبور شاخص از کانال 87 هزار واحد، چهل و نهمین رکورد شاخص در سال جاری ثبت شد.

شاخص بورس ابتدای امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرده بود.