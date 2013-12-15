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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

شاخص بورس 87 هزار واحدی شد

شاخص بورس 87 هزار واحدی شد

شاخص کل بورس برای اولین بار در تاریخ خود در مدار 87 هزار واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دماسنج بورس که اولین روز هفته جاری را با روندی نزولی آغاز کرده بود و از کانال 86 هزار واحد به مدار 85 هزار واحد نزول کرده بود، امروز دوباره از کانال 86 هزار واحد گذشته و خود را به قله 87 هزار واحد رساند.

در حال حاضر شاخص کل بورس به رقم 87 هزار و 65 واحد رسیده است که بر این اساس ارزش بازار سرمایه را به 425 هزار میلیاردریال رساند.

با عبور شاخص از کانال 87 هزار واحد، چهل و نهمین رکورد شاخص در سال جاری ثبت شد.

شاخص بورس ابتدای امسال را از عدد 38 هزار و 40 واحد آغاز کرده بود.

کد مطلب 2195858

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