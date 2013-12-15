  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

معاون وزیر سابق دبیر ستاد توسعه زیست فناوری شد

معاون وزیر سابق دبیر ستاد توسعه زیست فناوری شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور طی حکمی دکتر مصطفی قانعی را به عنوان دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی قانعی، طی حکمی از سوی دکتر سورنا ستاری به عنوان دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری منصوب شد.

در حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خطاب به دکتر مصطفی قانعی آمده است: « با عنایت به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی و برخورداری از پشتکار شایسته و با توجه به ضرورت ساماندهی، توسعه و ارتقای پژوهش ها و فناوری های راهبردی کشور در حوزه زیست فناوری و فراهم کردن بستری مناسب برای توسعه دستاوردهای فناورانه در تکمیل چرخه ایده تا ثروت و به استناد تبصره2 ماده یک مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری در جلسه 507 مورخ 27/ 10 /1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، جنابعالی را به مدت چهار سال به عنوان دبیر ستاد توسعه زیست فناوری منصوب می نمایم.

در ادامه این حکم آمده است: انتظار می رود با توکل به خدای متعال و در چار چوب اسناد مصوب و وظایف تعیین شده با هماهنگی معاون علمی و پژوهشی و همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی و توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه ها، طرح های توسعه ای و هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه زیست فناوری و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام فرمایید.»

دکتر مصطفی قانعی هم اکنون مشاور وزير بهداشت و دبير شورای فناوری های سلامت و رئیس انیستتو پاستور ایران و پیش از این هم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

کد مطلب 2195859

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