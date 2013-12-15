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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

طی 8 ماه گذشته/

بیش از 10 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در سیستان و بلوچستان معدوم شد

بیش از 10 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در سیستان و بلوچستان معدوم شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به جمع آوری 10 تن و 613 کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف از کارخانجات تولیدی و سردخانه‌های استان جمع‌آوری و معدوم شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود فیروزکوهی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مراکز تولیدی شهرستان خاش افزود: از ابتدای سال جاری تعداد 852 مورد بازرسی از مراکز تولیدی و کارخانجات مواد غذایی، مراکز عرضه لوازم بهداشتی و انبار های نگهداری و سردخانه ها در استان توسط بازرسان انجام پذیرفته است که منجر به معدوم سازی بیش از 10 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته شده است.

فیروزکوهی افزود: در همین راستا تعداد 7 واحد متخلف به دلیل تولید غیر مجاز و استفاده از مواد اولیه نامرغوب به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بازرسی های بعمل آمده از سردخانه ها، کارخانه های تولیدی و گمرکات استان را در راستای تامین سلامت و ارتقای شاخص های بهداشت شهروندان بسیار مهم ارزیابی کرد.

کد مطلب 2195860

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