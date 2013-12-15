بیش از 10 تن مواد غذایی غیرقابل مصرف در سیستان و بلوچستان معدوم شد

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود فیروزکوهی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مراکز تولیدی شهرستان خاش افزود: از ابتدای سال جاری تعداد 852 مورد بازرسی از مراکز تولیدی و کارخانجات مواد غذایی، مراکز عرضه لوازم بهداشتی و انبار های نگهداری و سردخانه ها در استان توسط بازرسان انجام پذیرفته است که منجر به معدوم سازی بیش از 10 تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته شده است.

فیروزکوهی افزود: در همین راستا تعداد 7 واحد متخلف به دلیل تولید غیر مجاز و استفاده از مواد اولیه نامرغوب به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بازرسی های بعمل آمده از سردخانه ها، کارخانه های تولیدی و گمرکات استان را در راستای تامین سلامت و ارتقای شاخص های بهداشت شهروندان بسیار مهم ارزیابی کرد.