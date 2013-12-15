علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شورای شهر رفسنجان برنامه ای داریم که در آینده نزدیک کمکی به ورزش شهر کنیم، با توجه به اینکه یکسری مصوبات نیز از قبل بوده است که نمی خواهیم در آنها خللی ایجاد کنیم.

زینلی با بیان اینکه همه اعضای شورا دلسوز بوده و نگاه ویژه ای به ورزش دارند، تصریح کرد: باید بدانیم که ورزش یک رکن است و اگر می خواهیم در جامعه جرم و جنایت و فساد نباشد باید به طرف ورزش برویم.

وی در همین زمینه با ذکر مثالی گفت: شما دقت کنید زمانی که در شهر رفسنجان تیم فوتبال مس رفسنجان مسابقه دارد کمترین میزان جرم در شهر به وقوع می پیوندد و یا زمانی که دربی استقلال و پرسپولیس انجام می شود به همین شکل است.

عضو شورای شهر رفسنجان با تاکید بر اینکه نه تنها در فوتبال بلکه باید در ورزشهای همگانی نیز فرهنگ سازی انجام شود، اظهار داشت: ما هم اکنون ورزشکاران زیادی داریم که می توانند با اندک کمک مالی که به آنها صورت دهیم برای شهر افتخارآفرینی کنند.

زینلی تصریح کرد: با توجه به نگاهی که شهردار رفسنجان و اعضای شورای شهر به مقوله ورزش دارند برنامه های خوبی را در کمیسیون ورزش شورا در سال آینده برای ورزش رفسنجان خواهیم داشت.

